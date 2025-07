L’Alliance des industriels des solutions électriques et numériques du bâtiment (IGNES) a élu son nouveau président en la personne de Pascal Portelli, président du directoire de Delta Dore, qui remplace Benoît Coquart (Legrand).

A l’occasion d’une assemblée générale qui s’est déroulée le 2 juillet, l’Alliance des industriels des solutions électriques et numériques du bâtiment (IGNES) a élu son nouveau président et désigné sa nouvelle gouvernance.



Pascal Portelli, président du directoire de Delta Dore, devient ainsi président d’IGNES pour un mandat de trois ans. Il succède à Benoît Coquart, directeur général du groupe Legrand, qui était président de l’alliance depuis six ans et membre du bureau depuis dix ans.



« Je suis très heureux de passer la main à Pascal Portelli. Sa conviction selon laquelle le logement connecté constitue une réponse puissante aux aspirations des occupants en matière d’économies d’énergie, de confort, de mode de vie, de pouvoir d’achat, de sécurité … et aux grands enjeux sociétaux sera un atout fort pour IGNES et ses adhérents », a estimé Benoît Coquart.



Pascal Portelli est diplômé de l’école Polytechnique. Il commence sa carrière chez Thomson et Technicolor, puis rejoint le groupe Delta Dore en 2017 en tant que directeur des opérations. En 2018, il devient président du directoire du groupe, spécialisé dans la gestion de l’énergie et les protections solaires.



« C’est un plaisir et un honneur d’être élu président d’IGNES. Notre secteur est aujourd’hui au cœur des transitions structurantes qui traversent notre société : énergétiques, environnementales, démographiques. C’est collectivement que nous pourrons relever ces défis et démontrer la valeur des solutions électriques et numériques fabriqués par des industriels souverains pour accompagner ces transformations », a réagi Pascal Portelli après son élection.



Une nouvelle gouvernance



À noter que quatre vice-présidents ont également été élus : Guillaume Camboulive (Hager), Bruno Capdordy (Somfy), Olivier Delepine (Schneider Electric) et David Descamps (Legrand).



Le comité de direction est composé comme suit :



Dix présidents et vice-présidents ont été élus au sein des cinq comités métiers, qui distinguent les infrastructures électriques, le réseau numérique, le pilotage des bâtiments, la sécurisation des accès et l’évacuation et la mise à l’abri des personnes.



Enfin, deux personnes ont été désignées au sein de la commission environnement.



Pour rappel, IGNES compte 45 entreprises adhérentes, qui représentent environ 100 000 emplois en France.



Par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock