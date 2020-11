Il paraîtrait que la France, terre bénie des châteaux et du patrimoine aurait un complexe face à nos camarades architectes et leur audace créative "de l'autre coté du channel"! Là-bas, on est "up to date", là où nous restons des charmants "retro". Et bien, réjouissez-vous, camarades ! Ce temps là est fini, une nouvelle ère commence ! Car outre manche, les projets tombent aussi vite que le " fog londonien "

Dernier en date dans l'hécatombe : l'extension du " Victoria and Albert Museum " de Londres, signée pourtant par Daniel Libeskind… Et oui, celui là même qui a signé le Musée juif de Berlin et le Nouveau World Trade Center ! Il avait prévu une façade faite de gros cubes blancs, dégringolant comme autant de colis postaux ayant échappé à notre facteur ! le projet à force d'être repoussé et vilipendé par le parti conservateur est donc tombé à l'eau (le projet, pas les cubes !). En somme un accident classique pour un architecte dont le style où les ferrailles se percutent et s'emboîtent, ressemble parfois à un carambolage parisien ! Carambolage ! on y arrive encore par les Anglais ! A lire, sur cette théorie qui lient l'architecture déconstructivistes à celle des "bigs bangs", l'ouvrage de Arnold Odermatt : " Karambolage " aux éditions Steidl - avec un K comme Kafka. et à la fnac pour 64 €. C'est une suite de photographies, en noir et blanc, d'accidents de voitures qui croisent l'espace d'une rencontre, nos carrefours, nos chemins de campagne ou ponts autoroutiers… De quoi nous glacer le sang, chaque fois que l'on voit un nouveau projet sortir de la DDE ! Si cela vous est trop dur, alors rajouter à votre panier lecture pour 28 €, toujours à la fnac et encore en anglais, "Roundabout " d'Andreas Züst … Là, rien que des giratoires et des ronds points mais vides ! tout cette fois-ci pour ne pas avoir à vivre le " karambolage ". Un clin d'oeil qui attend vos remarques !

Redacteur