C’est sous le signe de l’omniprésence et des prouesses du béton que s’inscrit la renaissance du port du Havre. Pour lui redonner sa place légitime dans le club fermé des grands ports mondiaux les hommes du BTP multiplient sur le chantier normand les exploits techniques.

Le chantier pharaonique du port du Havre laisse entrevoir le géant qu'il sera bientôt. La porte d'entrée du port vient en effet le 17 mai dernier d'être mise en place. Une porte marquée par la pose de deux musoirs géants, qui marqueront bientôt l'extrémité d'une immense digue de plus de 4.200 mètres en prolongement des postes de quai. Ces quais pourront recevoir jusqu'à 3 millions de conteneurs de 6 mètres (EVP de 20 pieds). Les caissons géants formés par les musoirs de l'entrée du port, baptisés Virginie et Stéphanie du nom des secrétaires de port, sont déjà à eux seuls un concentré de technologie tant dans leur construction que dans leur pose. Ces ensembles de béton préfabriqués en forme d'immenses navires de béton pèsent chacun plus de 15.000 tonnes. Leurs dimensions atteignent 55 mètres de longueur, 21 mètres de largeur, 26 mètres de hauteur et 13 mètres de tirant d'eau. Ces colosses de béton, fabriqués sur la rive, ont été remorqués en mer jusqu'à leurs emplacements définitifs ou un ponton bigue autopropulsé les attendait. En deux jours, les grues géantes du ponton ont délicatement posé sur le fond marin les 15.000 tonnes de chacun des deux gigantesques piliers de béton.

Mais ce n'est pas le seul exploit des bétonniers du port. En effet, pour donner naissance aux majestueuses digues du futur seigneur normand, une centrale à béton mise en service par Qualibéton depuis 2003, fabrique nuit et jour des milliers d'acropodes de béton, réalisés en ciment marin fourni par Ciments Calcia. La première tranche de ces digues aura au final consommé plus de 45.000 tonnes de ciment marin en provenance de Gaurain en Belgique. Les acropodes sont des éléments en forme de H qui imbriqués forment entre eux les digues. Elles mêmes sont posées sur un enrochement triangulaire. Les digues ont pour objectif de casser la houle pour protéger les quais.

Outre la fabrication des digues et des musoirs marquant l'entrée du port, ce sont les quais eux-mêmes qui à leur tour devraient être bientôt fabriqués sur le même principe. Ce sont d'immenses parois de béton qui seront ainsi immergées sur des centaines de mètres lors de la première phase de l'opération. La deuxième phase verra la naissance du couronnement du quai c'est-à-dire de la partie d'accostage et de stationnement des navires. A l'exception des quelques rares grands chantiers, le port 2000 du Havre aura battu des records de consommation de ciment.

Le béton devient ainsi le premier matériau de ce port du futur. Un port qui dans l'avenir, par un retour logique de son activité, pourrait être amené à en exporter beaucoup…