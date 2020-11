Dans les lieux qui sont devenus mythiques au cours de la décennie, le site 'ground zero' du World Trade Center est sûrement celui dont on parlera encore durant des années. Sa reconstruction sera aussi symbolique pour notre civilisation que le fut sa destruction. Autodesk participe à cette renaissance.

La plus haute tour du monde a été conçue et sera construite à l’aide des logiciels et solutions de collaboration d’Autodesk. Autodesk annonce une collaboration étroite avec Skidmore, Owings & Merrill (SOM), le cabinet d’architectes à l’origine de la conception de la première tour qui s’élèvera sur le site du World Trade Center.

Le but est de définir la technologie et les protocoles de collaboration les mieux adaptés à ce projet hautement symbolique et techniquement complexe. Particulièrement renommé pour son expérience dans la conception de gratte-ciels, l’agence SOM a souligné la nécessité d’optimiser la création, la gestion et le partage des données sur le projet nommé «Freedom Tower». Depuis longtemps partenaire de SOM, le département des solutions Architecture et Construction d’Autodesk conseille l’équipe projet sur la meilleure façon d’utiliser la plate-forme collaborative Autodesk Buzzsaw Professional et d’autres solutions de création et de conception, tels qu’Autodesk Revit et AutoCAD, afin d’apporter le plus haut niveau de qualité à ce nouveau bâtiment symbole de la nation américaine.

«Le projet Freedom Tower nous a obligé à adopter des méthodologies de travail nouvelles et révolutionnaires», déclare Carl Galioto, consultant en charge du groupe d’expertise technique de SOM. «Autodesk nous permet d’élargir notre plate-forme de collaboration à la gestion technique et administrative du projet, au chantier et à la construction, et nous permet d’explorer l’utilisation de nouveaux outils de conception paramétrique comme Revit.»

Une équipe et des documents projet parfaitement coordonnés

La Freedom Tower sera l’immeuble le plus haut du monde, doté du meilleur en termes de technologie, de systèmes de sécurité et de techniques de conception. Avec 70 étages et plus de 240 000 m2 de surfaces de bureaux et d’espaces publics, cette tour se doit d’être un succès exceptionnel, tant comme immeuble à usage commercial que comme symbole de la renaissance du World Trade Center.

Les défis que représentent une gestion efficace de la communication et des données sont à la hauteur de la complexité du projet. L’équipe engagée sur ce projet représente actuellement plus d’une centaine de personnes. Elles seront rapidement plusieurs milliers dès le début du chantier et de la construction, le 4 juillet 2004. Les délais serrés imposent une collaboration et une coordination des plus efficaces, ainsi que l’approbation des divers intervenants et acteurs du projet, dont le propriétaire-promoteur (Silverstein Properties), le bailleur (l’Autorité Portuaire de New York et du New Jersey), la LDMC (Lower Manhattan Development Corporation), le Maire de la ville de New-York ainsi que le Gouverneur de l’état de New York.

Pour gérer ce processus complexe, SOM utilise Autodesk Buzzsaw Professional, la plate-forme de collaboration en ligne de gestion de projets, afin de communiquer les divers documents légaux et administratifs du projet tels que les CCTP, CCAP, minutes de chantier, devis et partager les documents du chantier tels que les plans d’exécution et carnets de détails.

En collaboration étroite avec Autodesk, SOM personnalise les formulaires type de Buzzsaw Professional, par exemple les «RFI» (demandes d’information) et les «RFC» (demandes de modifications), afin d’accélérer la communication dans le cadre de la gestion du chantier. La collaboration porte également sur la personnalisation des vues extérieures du chantier consultables via un extranet piloté depuis Buzzsaw Professional, afin d’obtenir un tableau de bord donnant une vision synthétique de tous les éléments du projet.

«Nous avons été l’une des premières agences d’architecture à utiliser Buzzsaw. Aujourd’hui, nous renforçons nos possibilités de gestion de projet et de chantier avec Buzzsaw Professional», déclare Doris Pulsifer, directeur informatique et méthodes chez SOM. «Grâce à cette solution, notre équipe reste focalisée sur les tâches les plus consommatrices en temps, et nos chefs de projet, tout comme le propriétaire, ont une vision immédiate et complète de toutes les informations du projet dont ils ont besoin, ce qui améliore la gestion des responsabilités et accélère le processus de conception.»

Un processus novateur de conception

Aux difficultés intrinsèques à la gestion du projet s’ajoutent celles liées à la conception même de la Freedom Tower. Habillée d’un verre lumineux, la tour évoque par sa morphologie la Statue de la Liberté. Sa base en forme de parallélogramme respecte la trame originelle des rues de Manhattan. Au nombre des innovations constructives, citons la structure câblée, qui rappelle le fameux pont de Brooklyn et abrite un ensemble d’éoliennes pour générer de l’énergie, un exemple des diverses fonctionnalités de respect de l’environnement mises en œuvre par ce projet.

«La complexité des structures de la tour a mis à l’épreuve notre capacité à représenter cette architecture poussée en géométral», déclare Jeffrey Holmes, Architecte en chef et partenaire associé chez SOM. «Autodesk nous aide à mettre en place des solutions complètes de conception 3D et permet à plusieurs membres de l’équipe projet de travailler simultanément et en temps réel dans un environnement 3D.»

Le logiciel AutoCAD est l’outil principal de conception 2D/3D et de documentation du projet. SOM s’est appuyé sur les très larges possibilités de personnalisation d’AutoCAD pour y créer des outils qui facilitent la modélisation des formes complexes, l’étude de variantes et la coordination de différents aspects du projet. L’équipe utilise également l’innovant modeleur de données architecturales Autodesk Revit pour tout le projet, y compris les parties les plus complexes situées en sous-sol.

«En travaillant avec SOM pour mettre en œuvre; sur un projet de cette envergure; nos solutions de collaboration et notre solution de modélisation des données architecturales, nous découvrons de nouvelles et meilleures méthodologies, au service de tous les professionnels du BTP que sont les entrepreneurs, sociétés de construction, bureaux d’études et agences d’architecture», déclare Phil Bernstein, FAIA, vice-président du département des Solutions Architecture et Construction d’Autodesk (Building Solutions Division).