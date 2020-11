Le Jury des "Best of du Verre 2004", composé d'industriels, de journalistes, d'architectes et de miroitiers, s'est réuni mardi soir à La Fédération Française des Professionnels du Verre. Ils avaient à sélectionner trois nominés dans les trois catégories représentées: Artistique, agencement, architecture.

La remise des prix se fera lors des "journées du Verre" sur le salon Equip'baie, en novembre prochain.

Une trentaine de projets a été présenté, regroupant difficultés techniques (dans la mise en oeuvre ou le choix des matériaux) et conception artistique.

Alors que nos espaces s'illuminent de plus en plus, par des baies, des cloisons ouvertes et claires, et que dans le domaine de l'agencement de magasins, la mode est à l'épure, il est à regretter qu'il n'y ait pas eu plus de projets dans ces parties et dans les architectures d'intérieurs ou de volumes.

En communiquant sur ce "Best of", la FFPV souhaite promouvoir l'utilisation du Verre dans notre vie quotidienne et faire connaître les savoir-faire des différents corps de métier. Nous attendons pour la "mouture 2006" un plus grand choix repésentatif de cette "vitrine".

Nominés catégorie Artistique:

Eglise de Germigny-les-Prés:

La forme des lustres est composée de seize segments en cercle, prenant modèles sur des couronnes carolingiennes

Conception: Jacques Loire - Réalisation: Atelier Loire Notre Dame aux-Neiges: Aurillac

Ensemble liturgique composé d'un autel de célébration et d'un lutrin

Conception: Bernadette Laumond - Réalisation: Atelier de Vitraux Allegro Modrato: Sculpture en verre

Une oeuvre originale composée de galces claires de 6 mm, inserrant des mécanismes d'horloger et un personnage de terre cuite

Conception & Réalisation: Samantha Schmid

Nominés catégorie Agencement:

Porte des Ecritures: Chateau de Chamarande

Porte monumentale à deux vantaux en verre extra-clair, couverte d'écritures et de dessins sablés choisis à partir de documents d'archives

Conception: Anne Deguelle, artiste - Réalisation: Macocco Ile de Frane Retable d'église: Montbéton

Panneau situé derrière l'autel d'une église - Mettre en place un matériaux lumineux et coloré pour diffuser dans l'espace du bâtiment la lumière en provenance des fenêtres.

Conception: Emmanuel Barrois - Réalisation: Jean Gobba S.A Diamant de l'Opéra Garnier: Paris

Pour abriter une exposition temporaire de bijoux, dans la Rotonde des Abonnés de l'Opéra Garnier, à Paris, l'idée de l'architecte était de réaliser un " très grand diamant " en verre.

Création : Olivier Pacotte et Veralbane - Concep. & Réal.: Miroiterie Dubrulle

Nominés catégorie Achitecture: