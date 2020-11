VINCI et le château de Versailles ont signé en janvier 2003, une convention de mécénat portant sur la restauration de la galerie des Glaces. C'est la plus importante opération de mécénat culturel jamais réalisée en France portant sur 10 millions d’euros sur cinq ans. Et c'est surtout, une forme originale de mécénat de compétences. VINCI apporte le savoir-faire de ses entreprises spécialisées

VINCI a décidé de conduire la restauration d’un élément exceptionnel du patrimoine mondial : le Groupe a proposé à l’Établissement public du musée et du domaine national de Versailles de financer la restauration de la galerie des Glaces et de mettre également à sa disposition les compétences techniques de ses entreprises spécialisées.Chef-d’œuvre mondialement connu, la galerie des Glaces symbolise à elle seule le prestige attaché au château de Versailles, classé « Patrimoine mondial de l’Humanité » par l’Unesco. Édifiée par Jules Hardouin-Mansart entre 1678 et 1684, la galerie doit son nom aux 357 miroirs qui garnissent ses 17 arcades sur 73 mètres de longueur. Exécutée par Charles Le Brun, la voûte peinte constitue le plus grand ensemble pictural de France.Ce grand projet comprend à la fois la restauration des décors peints et sculptés, des décors d’architecture, mais aussi des équipements techniques de chauffage et de ventilation, de mise en lumière et de sécurité incendie.Un Conseil Scientifique International, constitué de spécialistes de l’histoire, de la peinture et de l’architecture du XVIIe siècle, de restaurateurs et de directeurs de musées européens, donnera son avis à un Comité de pilotage qui sera chargé de faire les choix scientifiques et de désigner les entreprises retenues. L’architecte en chef des Monuments Historiques est le maître d’œuvre du projet.Cette opération de prestige permettra ainsi à VINCI de faire profiter le château de Versailles des compétences de ses filiales dans les domaines de la restauration, de la préservation des monuments historiques et de la mise en lumière du patrimoine.Le calendrier de mise en œuvre de ce partenariat exceptionnel prévoit une phase d’études préalables réalisées de janvier à juin 2003. Le début des travaux est prévu au printemps 2004 pour s’achever fin 2008.Déjà auteur de la restauration de la cathédrale de Strasbourg, des fontaines de la place de la Concorde et des statues de la façade de l’Opéra Garnier à Paris, de la protection incendie du Reichstag à Berlin, VINCI – avec ce projet monumental – devient le premier Grand Mécène du ministère de la culture.

Le 1er juillet 2004, la restauration de la voûte de la galerie des Glaces démarre. Il s’agit du plus important chantier de restauration de décor peint et sculpté actuellement mené en France.



Les équipes de restaurateurs ont pris place sur la plateforme de l’échafaudage donnant accès à la voûte qui culmine à 12 m. L’échafaudage occupe 60% de la longueur totale de la galerie (73 m), du côté nord pour la première phase de travaux, c’est-à-dire jusqu’en novembre 2005, date à laquelle il sera déplacé côté sud, sur la même longueur, jusqu’en avril 2007, fin programmée des travaux. La partie centrale de la Galerie sera couverte pendant toute la durée du chantier, pour assurer la continuité du travail des restaurateurs.



Au cours de cette première phase de travaux, ce sont 600 m2 de peintures de Le Brun, sur toile et sur enduit, 14 trophées monumentaux sculptés en stuc doré posés sur la corniche, 7 cartouches avec leurs titres rédigés par Boileau et Racine, qui seront restaurés.



La restauration du décor de la voûte est confiée au groupement Les Restaurateurs Associés dirigé par Mme Pasquali. L’équipe peinture, constituée de 35 restaurateurs, vient d’achever la restauration de la Galerie d’Apollon au Louvre. Elle a également conduit la restauration d’autres décors peints de Charles Le Brun, notamment celui du Pavillon de l’Aurore à Sceaux.

La restauration des sculptures et des dorures sera réalisée par les équipes de Mmes Pasquali et De Monte. Constitué de 18 restaurateurs et 8 doreurs, elles ont restauré les stucs de la Galerie d’Apollon au Louvre et, à Rome, les décors sculptés de la Villa Médicis et du Palais Farnèse.



Sous l’échafaudage, un corridor, large et haut de 5 mètres, permet la libre circulation du public pendant toute la durée des travaux. Selon la priorité voulue par VINCI de privilégier l’accueil du public, un aménagement scénographique de ce corridor et de ses abords propose aux visiteurs un parcours évocateur du faste de la galerie à l’époque de Louis XV ainsi qu’une exposition, textes et vidéos à l’appui, sur les enjeux et les contenus de cette restauration exceptionnelle.