Le Parc des Princes, port d’attache du PSG ,va s’offrir toute l’année un gazon vert et gras. Une immense bulle flottante qui annonce la naissance des « greens » du football.

Il fallait bien ça pour soutenir l’éclatante percée d’une équipe qui n’a pas toujours, malgré ses moyens, été au rendez-vous du succès. En parallèle aux premières places auxquelles il accéde aujourd’hui, le PG se voit bien loti côté équipement. Dernier en date, la « bulle isolante » du Parc des Princes. Il s’agit d’une immense protection climatique gonflable, qui couvre la totalité des 10.000 m2 du terrain du stade ! Aussi éloignée d’une vulgaire bâche en plastique que nos avions à réaction ne le sont des dirigeables du siècle dernier, la « bulle » du Parc des Princes est efficace contre le gel et la pluie et peut être gardée sur place pendant près de trois semaines.

Sorte d’énorme « voile », elle est gonflée par deux ventilateurs montés sur des remorques et alimentés par des brûleurs à gaz. Dans son centre elle atteint une hauteur de 10 mètres, ce qui permet aux jardiniers et autres techniciens d’intervenir sur le terrain sans avoir à déplacer ou modifier quoi que ce soit. Sa texture transparente laisse passer la lumière et permet la photosynthèse, ce qui garantit un gazon vert et gras tout au long de l’année. Installée fin janvier 2004, la bulle doit encore faire ses preuves.

Si l’expérience devait se révéler concluante, le financement de la bulle pourrait être pris partiellement en charge par la Ligue de Football, déjà chargée d’équiper quatre clubs de la Ligue1 tout au long de la saison 2003 – 2004. Ce système innovant pourrait alors se généraliser et faire son apparition dans tous les stades de France. Pour l’instant, espérons que cette couverture ne sera pas le symbole du parachute dont le PSG risque d’avoir besoin depuis que Canal+ l’a mis en vente !