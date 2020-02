À Taipei (Taiwan) la construction de la plus grande tour du monde (508 mètres) vient d’être interrompue brutalement par un séisme dont l’intensité n’excède pourtant pas celle relevée plusieurs fois par an sur l’île Chinoise.





Le continent asiatique semble depuis quelque temps saisi d’une frénésie de construction de tours géantes. Alors que la Chine, Hong Kong,et la Malaisie comptent déjà 9 tours sur les onze ouvrages les plus hauts du monde, les projets se multiplient, toujours plus grands et semble-t-il, toujours plus risqués. C’est le cas de la tour géante qui voit actuellement le jour dans la capitale Taiwanaise. Le building Taipei Financial Center devrait en effet atteindre en 2004 l’altitude record de 508 mètres. Une hauteur où la résistance aux séismes, quelle que soit la technologie utilisée, devient un calcul très aléatoire. C’est en tout cas ce que les ouvriers travaillant sur la tour ont constaté dernièrement, à l’occasion d’un tremblement de terre, dont l’intensité n’excédait pourtant pas celle des séismes qui secouent l’Ile quelques fois par an.

Quelques secondes de tremblement ont en effet suffi à entraîner la mort de trois ouvriers travaillant au sommet actuel de l’ouvrage (53e étage) et d’un chauffeur de taxi garé sous une grue. Le maire aussitôt, au grand dam des architectes, a ordonné l’arrêt provisoire des travaux. Les architectes du Cabinet C.Y. Lee and Partners, à qui l'on doit déjà la réalisation de nombreuses tours en Asie, dont la T-C Tower de Kaohsiung qui culmine à 348 mètres, vont peut-être devoir affiner leurs copies Dès sa naissance, le projet avait déjà rencontré des difficultés. En effet, dans un premier temps l’administration aéronautique avait souhaité, pour des raisons de sécurité, limiter la hauteur de l’ouvrage à 391 mètres. Effectivement, la tour doit s’élever à proximité de l’aéroport international de Sunlight. Bien avant le 11 septembre, les techniciens de cette administration avaient envisagé les dégâts que pouvait provoquer un avion de ligne percutant la tour. Néanmoins, le projet n’a pas pour autant été corrigé, l’administration estimant finalement que les performances actuelles des systèmes de guidage des vols suffisaient à garantir la sécurité. Avec ses 89 étages, soit 56 mètres de plus que les tours Pétronas à Kuala Lumpur, le Taipei Financial Center sera donc bientôt l’immeuble habité le plus haut du monde. Pour atteindre les étages supérieurs les ingénieurs ont d’ailleurs mis au point un ascenseur capable de grimper à la vitesse de 100 mètres à la minute. Un véritable TGV vertical. Pourtant, malgré la performance, le record de cet ouvrage devrait n’être que provisoire. La Chine prépare actuellement la construction d’une tour dont la hauteur pourrait dépasser de 50 mètres celle de Taiwan.

