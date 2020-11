La superficie de la Suisse ne réclame pas un grand réseau autoroutier. L’autoroute constitue pourtant dans la confédération un solide terrain d’innovation. La société helvétique Trevalbeton en fait la preuve avec un étonnant système de rénovation des couches de roulement, dont la performance va sûrement changer la donne chez les professionnels européens.

Paradoxe de l’histoire et espièglerie du progrès, c’est en Suisse, pays d’Europe dont le réseau routier est l’un des plus petit, qu’est né il y a quelque temps un procédé de restauration des chaussées qui va sans doute bouleverser les habitudes des professionnels de l’entretien des routes. Utilisé cet été pour la première fois sur l’autoroute A9, le système de la société Trevalbeton (groupe Pagani) a permit en 14 petites nuits de rénover 60 Km de voies.

Au cœur de la méthode Trevalbeton il y a une petite bille d’acier. Le mot est lâché, c’est en effet de grenaillage dont il est question. Le principe de cette nouvelle technique consiste donc, à l’aide d’une machine spéciale conçue par une filiale de l’entreprise, à grenailler de microbilles d’acier les surfaces devenues inadhérentes. La grenailleuse travaille sur une largeur de deux mètres, à peu près celle d’une bande de roulement. Montée sur une remorque autotractée, elle projette sur la chaussée les microbilles. Celles-ci viennent alors marteler la couche superficielle de l’agrégat bitumeux dont elles décrochent les micros parties les plus tendres. Le revêtement retrouve ainsi instantanément sa macrorugosité et une parfaite adhérence.

Les billes projetées sont simultanément récupérées par aspiration et séparées au passage des poudres et des résidus de la projection. Les billes retournent au grenaillage tandis que les résidus sont collectés via une série de filtres et stockés dans le camion. Seul l’air pur et nettoyé est alors évacué vers l’extérieur.

Les 60 km traités cet été sur l’A9 ont parfaitement démontré les performances du système. La machine affiche en effet un rendement moyen de 1500 à 2000 m2/heure avec des pointes pouvant aller jusqu’à 3500 m2/heure. Ce grenaillage, outre sa rapidité, permet un allongement de deux à trois ans de la durée de vie des bandes de roulement pour un prix très inférieur à celui d’une régénération classique. Sa mise en œuvre, souple et rapide, n’exige en outre que l’intervention sur le site de l’attelage machine/camion.

Le système Tevalbeton ne peut renier ses origines. Fidèle à l’esprit suisse du célèbre couteau il est multiple, économique, écologique et universel. Forte de sa brillante démonstration entre Béziers et Narbonne, la petite bille Suisse de l’entreprise va donc certainement beaucoup fréquenter les autoroutes françaises.