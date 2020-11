Les 15 et 16 décembre 2004, se déroulera à Saint-Brieuc "Campagnes en mouvement" à l'initiative du Collectif Ville-Campagne, de la DATAR, du CNASEA et du ministère de l'Agriculture et de la Pêche, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Un rendez-vous original qui marque une étape importante dans la "professionnalisation" des acteurs (associations, élus et responsables locaux…) concernés par l'installation de nouvelles populations en milieu rural.

Depuis quelques années, le milieu rural exerce un nouvel attrait. Aujourd'hui, de nombreux projets individuels ou familiaux d'installation concernent les territoires ruraux. Ce mouvement peut et doit être facilité par des politiques d'accueil actives et un soutien aux acteurs locaux. Dans cette perspective, "Campagnes en mouvement" proposera, pendant deux jours, des débats et ateliers illustrés par la présentation d'expériences locales afin de faire émerger différentes propositions en vue d'améliorer l'accueil en milieu rural. Parmi les questions abordées : Quelles sont les actions concrètes possibles en matière de logements, de services, de promotion des offres de création ou de reprises de commerces et d'entreprises… ?

Quelle organisation territoriale à mettre en œuvre, comment mobiliser les populations locales, de quel accompagnement ces nouveaux acteurs ont besoin ? Ces échanges concerneront tous ceux qui peuvent agir pour faciliter l'installation de nouvelles populations dans les communes rurales : les élus, qui peuvent se saisir de manière volontariste de la problématique de l'accueil et de l'accompagnement de nouvelles populations et peser sur les moyens à engager autour de ces politiques d'accueil ;

les représentants d'organismes de développement rural et d'associations (techniciens, agents de développement, chargés de mission) qui peuvent faire évoluer favorablement les pratiques professionnelles et les systèmes d'informations ;

l'ensemble des protagonistes qui souhaite se doter d'outils d'observation, d'évaluation et de mise en réseau des nouvelles migrations ville campagne et des politiques d'accueil en milieu rural ;

les pouvoirs publics décidés à encourager et à soutenir les initiatives des acteurs locaux.

Une intégration réussie, ça se prépare ; une offre territoriale performante, ça s'organise L'expérience accumulée au fil des années révèle qu'une intégration réussie à la campagne mérite d'être réfléchie et bien préparée. La Foire à l'installation en milieu rural - organisée tous les deux ans à Limoges - a pour vocation de permettre aux citadins, qui rêvent de partir vivre et travailler en milieu rural, de franchir le pas sereinement en facilitant l'émergence (opportunités d'installation), l'accompagnement et le suivi de leur projet. Côté offre, l'expérience traduit aussi la nécessité de structurer précisément les territoires d'accueil pour une intégration réussie de nouveaux habitants. C'est la raison pour laquelle, lors du CIADT du 3 septembre 2003, le Gouvernement a décidé de créer un rendez-vous destiné aux acteurs - professionnels ou non - de l'installation en milieu rural. C'est désormais chose faite avec Campagnes en mouvement élaboré conjointement par des territoires fortement impliqués dans l'accueil de nouveaux habitants : le Conseil général des Côtes d'Armor, le Pays du Centre Ouest Bretagne et la ville de Saint-Brieuc. Élus locaux, agents de développement, agents de l'État, représentants du monde socioprofessionnel, de préfectures, de services publics, d'associations de développement rural ou d'accompagnement de particuliers soucieux de s'installer de manière durable à la campagne, enseignants, chercheurs, formateurs… Les acteurs sont nombreux à être attendus pour avancer dans la construction d'outils communs nationaux et régionaux. Renseignements et inscriptions : Collectif Ville-Campagne

