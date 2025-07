Nouveau visage à la direction générale de l’OID. Il s’agit de Juliette Lefébure, dont l’expérience et l’expertise dans l’immobilier durable ont conforté la nomination.

Depuis le 23 juin dernier, Juliette Lefébure a pris le poste de directrice générale de l’Observatoire de l’Immobilier Durable (OID).

Son parcours révèle un intérêt envers la transformation durable. En témoigne son Master « Environnement, Développement Durable et Risques », validé au sein l’établissement de Sciences Po Paris.

Un carrière consacrée à l’immobilier durable

Diplôme en poche, Mme Lefébure commence sa carrière en tant que chargée de missions aux études socio-économiques au sein de Nomadéis. Ce cabinet d’études est spécialisé dans l'accompagnement des transitions énergétiques.

Elle travaille également dans des grandes structures privées, comme le groupe Vinci, en qualité de Responsable environnement, de 2019 à 2021.

Juliette Lefébure intègre ensuite AXA Investment Manager, où elle est en charge de l'investissement responsable jusqu’en 2022. « En parallèle, elle s'est investie dans plusieurs organisations sectorielles telles que l'INREV, le GRESB et l'IIGCC, où elle a collaboré avec ses pairs pour faire émerger des référentiels communs de durabilité pour le secteur immobilier», relève l’OID. En bref, un CV dont la suite logique semble la direction générale de l’organisation.

« Impatiente de mettre toute [son] énergie au service de cette mission », Juliette Lefébure se déclare aussi honorée de reprendre un tel poste au sein de l’OID, « dont la mission est essentielle pour accompagner et éclairer les décideurs publics et privés dans la transition environnementale du bâtiment et de l’immobilier», salue-t-elle.

« La nomination de Juliette Lefébure marque une étape stratégique dans le développement de l'OID. Le choix de Juliette Lefébure a été unanime, tant sa vision correspond à l’esprit et aux valeurs de notre association. Son leadership et son engagement sont un gage de dynamisme et de pérennité », se réjouit Odile Batsère, présidente de l’OID.

Par Virginie Kroun

Photo de Une : Juliette Lefébure - OID