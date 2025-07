Tryba bientôt racheté par le groupe propriétaire de Velux ?

Le français Tryba en passe d’être racheté par le groupe danois Dovista, propriétaire de Velux ? Le projet est à l’étude, selon les deux intéressés.

L’entreprise alsacienne Tryba a indiqué que son rachat était à l’étude. De son côté, le groupe Dovista - propriétaire de la marque Velux et filiale de VKR - a confirmé être « entré en discussions exclusives » avec Tryba pour son acquisition.

Le 1er juillet, le projet a été présenté aux membres du CSE au siège social de Tryba en vue de « recueillir l'avis consultatif » des représentants du personnel. Il porte sur les unités de production qui emploient 590 salariés en France ainsi que sur les points de vente comprenant plus de 300 concessions.



« Grâce à son intégration dans le groupe Dovista, Tryba bénéficierait de synergies industrielles, d'un appui solide sur le marché européen de la menuiserie et d'un élan nouveau pour innover et se développer », estime la direction de Tryba, qui précise que l’entreprise « garderait son identité » et son équipe opérationnelle de management.

Une cession décidée par le fondateur de Tryba



Cette cession a été décidée par Johannes Tryba, fondateur de l’entreprise en 1980. L'entrepreneur allemand s’était installé à Gundershoffen (Bas-Rhin) pour y créer un atelier de 15 personnes à l'époque. Depuis, le groupe figure «parmi les cinq leaders européens de la menuiserie », produisant principalement des portes et fenêtres en PVC et en aluminium.

Le groupe Dovista, lui, emploie 6 500 salariés et produit également des portes et fenêtres. Il a récemment racheté le suisse 4B, autre acteur du secteur de la menuiserie.



S’il a lieu, le rachat de Tryba devrait « aboutir dans le courant du 3ème trimestre 2025 ».



Par Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock