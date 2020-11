La ville de Canton (sud) ne construira finalement pas la plus haute tour du monde, le projet retenu ne mesurant que 400 mètres et non entre 580 et 600 mètres, selon le bureau de planification urbaine de la municipalité cité samedi par le China Daily. Lundi, le vice-directeur du projet de la Tour de télévision de Canton avait déclaré à l'AFP qu'une hauteur de construction de 580 mètres était prévue.

Trois projets avaient été présélectionnés. "Les plans imposent au projet une hauteur de 400 mètres", a déclaré le directeur du bureau de planification urbaine de Canton, Pan An, au quotidien de langue anglaise. Le projet choisi par la municipalité, intitulé "un long crystal", "correspond mieux au style et aux caractéristiques de l'architecture dans la province méridionale" du Guangdong, dont Canton est la capitale, selon Yen Ronggui, un professeur d'architecture à l'Université d'ingénierie de Chine du Sud, également cité par le China Daily.

Par rapport au projet de plus haute tour du monde, le plan retenu, "économise des coûts de construction, et sa forme permet à la tour de mieux résister aux typhons, tempêtes et aux autres calamités naturelles qui frappent souvent la ville", selon M. Ye. La tour de télévision sera seulement légèrement plus haute que le Guangzhou CITIC Plaza, qui domine actuellement Canton du haut de ses 391 mètres, mais aura 20 mètres de moins que la tour Jinmao à Shanghai, la plus haute de Chine avec 420 mètres. Actuellement, la plus haute tour de télévision du monde est la CN Tower à Toronto, au Canada, qui mesure 553 mètres et a été bâtie en 1976. La plus grande tour de bureaux, encore en construction, est le World Financial Centre de Taipei, à Taïwan, d'une hauteur de 508 mètres.