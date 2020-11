L’architecte new-yorkais Peter Marino a présenté son projet pour le prochain «immeuble Chanel» qui verra le jour à Ginza, quartier de luxe de Tokyo. Un projet ambitieux et très, très glamour, avec une façade qui s’annonce spectaculaire.



Le marché immobilier de Tokyo ne se dément pas. Les terrains sont chers, et il aura fallu à Chanel la modique somme de 170 millions de dollars pour acheter le terrain de son futur immeuble, sur l'artère principale du quartier de Ginza, a précisé le président directeur général de la filiale japonaise de la marque, Richard Collasse. Ce bâtiment abritera sur trois étages une des plus grandes boutiques de Chanel dans le monde. Il comportera également une salle de concert et d'exposition et, au dernier étage, un restaurant du groupe Alain Ducasse baptisé "Mademoiselle" en souvenir de la célèbre Coco. Le projet est à la hauteur des ambition du gourou du groupe, Karl Lagerfeld. Le coût de cette construction sera en effet " le double d'un immeuble de très grande qualité construit dans cette ville à ce jour", a déclaré M. Collasse avant d’ajouter que "…le coût de la façade à elle seule représente celui d'un joli petit immeuble à Tokyo".



Conçu par l'architecte new-yorkais Peter Marino, le bâtiment de Chanel sera inspiré du motif du tweed caractéristique de la marque. Ce motif sera exprimé dans une façade extrêmement compliquée constituée de feuilles de verre associées à un nid d'abeilles en aluminium. Derrière ce feuilletage de verre, lui-même enchâssé dans une structure métallique extrêmement légère, seront posées 700.000 à 800.000 diodes. Cet ensemble de diodes électroluminescentes sera commandé par une batterie d'ordinateurs disposant de logiciels spéciaux. Le résultat sera un gigantesque « mur luminescent », un style très en vogue au pays du Soleil Levant, où les « façades animées » se multiplient, le plus souvent en tant que supports publicitaires.



A l’heure actuelle les travaux sont en cours et on ne discerne toujours rien de la future structure, de ses énormes salles et des équipements ultra-modernes qui les accompagnent. Les « fashion victims » japonaises devront donc patienter jusqu’à Noël avant de pouvoir enfin dépenser leurs yens dans ce nouveau temple mondial de la mode et du glamour.

Redacteur