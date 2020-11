Avec des solutions techniques et esthétiques très diversifiées, le béton offre une grande liberté de conception et de réalisation aux architectes et entreprises de mise en œuvre. La construction de l’immeuble « Le Trema » à Asnières en constitue une parfaite illustration. La réussite de ce chantier repose sur la qualité du partenariat entre Unibéton, Bouygues Bâtiment Ile-de-France Construction Privée et le Studio d’architecture J. J. Ory. L’identification précise des exigences et contraintes du projet a permis à Unibéton de mettre au point des formulations sur-mesure.

Des fondations profondes de type pieux ont été réalisées pour donner sa cohérence au sous-sol. Le béton de radier a été conçu pour s’adapter à la nature du sol et optimiser la mise en œuvre. L’aspect froissé et rainuré des voiles périphériques a été obtenu avec un béton fluide épousant le relief des matrices polyuréthane positionnées à l’intérieur des coffrages. A l’issue du chantier, les parements seront recouverts d’une lasure aux reflets or et argent.

Le chantier

Situé sur le quai Aulagnier à Asnières, « Le Trema » est un immeuble de bureaux de 16.000 m2 constitué de deux niveaux de sous-sols, 6 niveaux de superstructures et une terrasse technique. Les façades architectoniques sont réalisées en béton matricé de type chiffonné et rainuré.

Au total, Unibéton a produit et livré 11.000 m3 de bétons pour les fondations (pieux compris), le radier et les façades. Le chantier est approvisionné par la centrale de Clichy située à proximité. Dotée d’un malaxeur de 3 m3, cette unité de production, entièrement rénovée en 2004, a une capacité de production de 500 m3/jour. La totalité de l’approvisionnement de la centrale en granulats et ciments est réalisée par voie fluviale. En Ile-de-France, Unibéton possède 22 centrales et emploie 130 collaborateurs.

Maîtrise d'ouvrage : COPRIM (SCI Pierre et Marie Curie) (92)

Architecte Maître d'œuvre : Studio d’architecture J. J. Ory (75)

Entreprise Générale : Bouygues Bâtiment Ile-de-France Construction Privée (91)

Volume BPE : 11.000 m3

Provenance BPE : centrale Unibéton de Clichy (92)

Durée du chantier : 22 mois

Livraison : fin avril 2005

Radier et fondations profondes

Les travaux de fondations du bâtiment « Le Trema » ont mis à jour deux contraintes particulières liées à la proximité du chantier à la Seine : la nature très meuble du sol (limons) et le niveau très élevé de la nappe d’eau souterraine (atteignant le second sous-sol).

En préalable aux opérations de terrassement, l’entreprise a rabattu la nappe d’eau d’environ 1 m 50 par un ceinturage de 150 pointes filtrantes, reliées sur 3 motopompes avec un débit d’évacuation de 80 m3/heure.

Des fondations profondes ont été réalisées pour renforcer la cohérence du sol. 180 pieux, d’une hauteur moyenne de 16 mètres, sont ainsi solidarisés par un réseau de longrines servant d’ancrage au radier.

Pour ce dernier, Unibéton a mis au point une formulation assurant une grande compacité au béton et permettant de maîtriser les phénomènes de retrait. Le service technique a notamment préconisé l’ajout d’un super-plastifiant et le maintien d’un rapport E/C (eau/ciment) très réduit (0,43).

Unibéton a réalisé des essais de consistance du béton pour une mise en œuvre par pompage. Le bétonnage du radier, d’une surface de 3500 m2, a pu être effectué en 5 coulages (1400 m3, épaisseur 40 cm), évitant ainsi la multiplication des joints.

Ces travaux se sont déroulés sur une durée de 3 mois, de la réalisation des premiers pieux, le 15 septembre 2003, au dernier coulage du radier, le 24 décembre 2003.

Les façades en béton architectonique

Avec ses 4.300 m2 de façades matricées à l’aspect chiffonné et rainuré, le bâtiment « Le Trema » illustre parfaitement le potentiel architectural du matériau béton.

Pour parvenir au résultat souhaité par l’architecte, l’entreprise et Unibéton ont au plus tôt réalisé un prototype afin de définir précisément les procédés de construction et la finition exacte des parements.

Bouygues Bâtiment Ile-de-France Construction Privée a choisi d’utiliser pour la totalité des façades des coffrages mixtes avec peau bois (500 m2 au total). La réalisation du rez-de-chaussée (du plancher jusqu’au-dessus de l’allège du R+1) a nécessité le recours à 2 types de matrices de formes et d’épaisseurs différentes : l’une rainurée horizontalement, l’autre d’aspect chiffonné. Les façades des étages supérieurs sont réalisées en béton architectonique d’aspect chiffonné uniquement. Pour l’ensemble du bâtiment, 400 m2 de matrices réutilisables ont été nécessaires.

Le travail du service technique d’Unibéton a permis de mettre au point un béton parfaitement adapté à la finesse du parement souhaité et aux spécificités des coffrages. Ces caractéristiques ont rendu possible le coulage des voiles en toutes saisons. C’est un atout majeur assurant le bon déroulement du chantier et la continuité de l’aspect indépendamment des variations de température.

Unibéton a retenu une formulation de béton fluide fortement dosée en ciment CEM I 52,5 N CE CP2 NF avec un ajout de cendres volantes. La grande finesse de peau des parements a été obtenue grâce à la très faible granulomètrie des granulats. Alors qu’en Ile de France, des matériaux de Dmax 20 (diamètre maximum des granulats) sont le plus souvent utilisés, Unibéton a introduit du sable 0/4 GSM de Balloy et des gravillons 4/8 roulé GSM de Grande Paroisse pour épouser au mieux les formes de la matrice et notamment la finesse des cannelures en partie basse.

Le respect de la consistance du béton à la livraison, l’organisation et le professionnalisme des équipes de mise en œuvre, notamment des ouvriers menuisiers, ont permis d’obtenir un résultat optimal.