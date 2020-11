Spécialiste du béton prêt à l'emploi, Unibéton répond aux exigences des chantiers modernes en associant technicité et créativité. L’industriel vient de réaliser dans le département du Nord, deux chantiers qui illustrent les possibilités architecturales de ses bétons prêts à l’emploi.





Pour ces ouvrages originaux, l’architecte a choisi un béton coloré noir avec un parement imitant l’aspect rocheux. A partir de sa gamme de produits existante, Unibéton a mis au point deux nouveaux types de bétons : Isyvoile coloré noir, béton auto-plaçant spécialement développé pour la réalisation de voiles verticaux, a permis la réalisation d’un mur d’escalade de 14 mètres de hauteur à Gravelines ; le béton de type Décovoil coloré, consistance très plastique a été créé pour la construction du mur périphérique de l’IUFM de Villeneuve d’Ascq.

Mur d’escalade – Salle de sports de la ZAC de Gravelines (59)

Les contraintes présidant à la construction du mur d’escalade de 14 mètres de hauteur de la salle de sports de la ZAC de Gravelines (59) concernaient autant le matériau que la technique de mise en œuvre. En partenariat avec Unibéton, l’entreprise a fait le choix d’un béton auto-plaçant matricé banché.

Pour obtenir le parement d’aspect rocheux, elle a placé une matrice PVC en relief à l’intérieur des coffrages métalliques inclinés à 4%.

Aucun béton classique n’aurait permis d’atteindre le résultat souhaité, leur consistance et leur mise en œuvre par vibration s’avérant inadaptées aux dimensions et à la complexité de forme du moule. C’est pourquoi Unibéton a proposé la solution Isyvoile assortie d’une mise en œuvre par pompage. Le béton auto-plaçant* se révèle parfaitement adapté à ce type d’ouvrage: il facilite les conditions de mise en œuvre (qualité de mise en place et absence de vibration), et favorise une qualité optimale de finition des parements.

La mise en œuvre par pompage génère une surpression importante des coffrages, en particulier dans les zones basses. Pour maîtriser ces contraintes et assurer la sécurité du personnel sur le site, l’entreprise a installé des capteurs mesurant la montée en pression dans les banches et Unibéton a réalisé des coulages par phases de 17 à 26m3. Le délai de réalisation n’était que d’une semaine pour chaque voile, le chantier ayant duré deux mois.

La réussite de ce chantier témoigne de la qualité du partenariat entre Unibéton et l’entreprise de mise en œuvre pour laquelle il s’agissait d’une grande première.

Bâtiment IUFM de Villeneuve d’Ascq (59)

S’inscrivant dans la même tendance architecturale, le mur périphérique d’une hauteur de 4 mètres de l’IUFM de Villeneuve d’Asq est réalisé en béton noir avec un aspect rocheux. Pour sa construction, Unibéton a recommandé un béton très plastique de type Décovoil coloré, coulé et vibré entre les banches des coffrages métalliques.

L’entreprise a mis en place une matrice en relief PVC à l’intérieur du moule vertical afin d’obtenir la finition rocheuse souhaitée. Le nouvel automate équipant la centrale Unibéton de Ronchin a permis d’assurer une maîtrise constante des paramètres de fabrication pour garantir la régularité de la teinte du parement.

Enfin pour éviter les risques de ségrégation du béton et la formation de nids de cailloux, les coulages ont été effectués à l’aide d’un tube plongeur par phase de 6m3/jour.