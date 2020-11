Personne n’a encore trouvé la clef du mystère de la construction des pyramides. Et qui dit «mystère scientifique», dit «ébullition scientifique», thèse et antithèse… Il y a les fanas de la théorie du funiculaire, des sapines, de la rampe; mais saviez vous qu’il y a aussi la théorie de l’aggloméré ?

Cette dernière thèse, qui vient d’être publiée est plus un scoop pour le milieu du bâtiment que pour le monde scientifique. En effet, le milieu des chercheurs est habitué à des remises en questions permanentes qui font que les théories se succèdent tant que la preuve n’est pas faite.

En revanche, notre secteur est si concret et si pragmatique que le bouleversement des acquis fait l’effet d’un raz de marée.

On savait déjà que la brique creuse accumulait plus de trois milles ans de preuves de construction solide! Un exemple : et bien les fameuses pyramides ont leur base construite en briques !

Mais l’aggloméré une découverte égyptienne, cela personne ne s’en doutait.

La réponse à ce mystère est né d’une question: non pas, comment a t’on pu les élever, mais plutôt avec quoi ?

En 1998, un début d’explication a été fourni par l’équipe américaine du Dr Linsley, dans une étude intitulé «transformation du limon en pierre solide ou la fabrication de basalte synthétique dans l’ancienne Mésopotamie» suite à la découverte d’une étonnante pierre artificielle, vieille de … 4000 ans avant JC. Jusqu’alors, il existait plusieurs preuves de ce fabuleux savoir technique, entre autre, la création par les prêtres de Khnoum de statuettes et de vases en pierre dure. Mais en dehors, de ces petits objets : rien.

De plus, il existait une certitude: le lieu d’origine des blocs. En effet, on savait que les bâtisseurs des pyramides étaient allés chercher 97 à 100% des blocs dans la couche d’argile tendre et argileuse situé dans le Wadi, en contrebas du plateau et non dans la couche géologique dure de la formation de Mokkatam. Mais pourquoi là ? alors que la première couche est faite d’un calcaire tendre et friable et non utilisable en pierre de taille.

Et c’est ainsi que la théorie de la réagglomération est née.

L’élément indispensable est en fait, le calcaire des carrières de Gizeh. Celui-ci contient naturellement des ingrédients géopolymériques réactifs, pour fabriquer le ciment de liaison et assurer la géosynthèse . Il n’est même pas nécessaire de le broyer car il se désagrège très facilement avec l’eau du Nil pour former une boue de calcaire. A cette boue, on rajoute des matériaux géologiques réactifs (le Mafkat), le sel natron égyptien (du carbonate de soude) et de la chaux provenant de cendres de plantes et de bois… on fait sécher et le tour est joué… Facile non ?

Plutôt déconcertant, car avec cette théorie un bloc de plusieurs tonnes est fabriqué en moins d’une heure. Mais surtout, et c’est là «que les athéniens s’atteignirent», il n’aura finalement fallu en personnel nécessaire à la construction de la pyramide de Khéops, que 2300 personnes et non les 100.000 hommes recommandés par la théorie traditionnelle.

Voilà, le scoop. Les égyptiens, longtemps avant nous, avaient déjà réglés le problème de la main d’œuvre des chantiers en créant des matériaux transportables et faciles d’utilisation … CQFD