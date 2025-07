PRB, filiale de Holcim, annonce l’acquisition d’Algimouss, une entreprise française spécialisée dans les produits d’entretien et de protection pour l’extérieur des bâtiments. Ce faisant, le groupe élargit sa gamme de solutions pour la construction incluant les opérations d’entretien et de rénovation des bâtiments.

Près de 50 ans de savoir-faire

Fondée en 1976 à Cholet, dans le Maine-et-Loire, Algimouss fabrique - sur son site de La Séguinière - et distribue de produits contre la prolifération des végétaux sur le bâti.

Avec plus de 85 produits et 200 références répartis en quatre gammes (nettoyage, traitement, protection et équipements), Algimouss propose des solutions complètes pour toitures, murs, façades et dallages.

Une acquisition stratégique pour renforcer la croissance du groupe

Cette acquisition stratégique s’inscrit dans la stratégie Holcim NextGen Growth 2030, visant à élargir sa gamme de solutions pour la construction incluant les opérations d’entretien et de rénovation des bâtiments.

« Nous sommes heureux d’accueillir une équipe de qualité nous permettant de compléter notre offre client, avec l’ambition de devenir les partenaires de références de tous les chantiers », s’est enthousiasmé Olivier Troussicot, CEO de PRB.

Algimouss compte une trentaine de collaborateurs. La société s’appuie sur un réseau de plus de 3 200 revendeurs, majoritairement des négoces des matériaux, des enseignes de peinture et des grandes surfaces de bricolage, principalement en France et dans les pays frontaliers.

Par Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock