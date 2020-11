C'est une baie fabuleuse, abritée du vent dominant, par ses collines et entourée de bleu. Un plan d'eau unique et un chantier naval qui pouvait attirer toutes les convoitises des investisseurs immobiliers. La décision de lui attribuer, un budget de 300.000 euros par le Comité interministériel d'aménagement du territoire (CIADT) réuni mardi à Matignon, donne le ton cette volonté de préserver le littoral.

Après sa fermeture en 1988, le chantier naval de La Ciotat est devenu depuis 1999 un site portuaire départemental, dont la reconversion, axée vers la haute plaisance (voiliers et yachts de plus de 24 m, ndlr), est gérée par la société d'économie mixte de développement économique et portuaire (SEMIDEP). Le site accueille aujourd'hui 26 entreprises, réparties autour de trois branches d'activités: maintenance-réparation-refonte de yachts, construction de bateaux de performance et équipement (accastillage, électronique embarqué, etc.).

L'enveloppe décidée par le CIADT "vient soutenir un projet en cours dont l'ouverture est prévue pour le début 2006: faire sur La Ciotat une plate-forme de maintenance et de réparation pour les grands yachts", a expliqué à l'AFP Georges Capurro, directeur de la SEMIDEP. "Elle sera unique en France, et même au monde, par sa taille et le niveau des équipements, et parce qu'elle sera la première à avoir été conçue dès le départ pour les méga-yachts", a-t-il poursuivi, précisant qu'il existe actuellement plus de 3.000 bateaux de ce type dans le monde.

Située sur un terrain de 7 hectares dont le déblaiement vient de débuter, cette plate-forme va être dotée d'un "ascenseur à bateaux" capable de soulever des navires de 2.000 tonnes et longs de quelque 80 mètres, permettant ainsi d'accueillir simultanément entre 11 et 14 bateaux.

Le domaine bénéficie d'infrastructures uniques en méditerranée.

De par l'héritage des chantiers navals, le Domaine d'Industries et d'Activités Maritimes bénéficie d'infrastructures uniques en méditerranée. Sur un domaine de 35 hectares gardienné 24h/24h, ils disposerent de systèmes de levage de 6 à 660 tonnes, de cales de construction et de réparation de navires adaptées à la Haute Plaisance, de bassins à flot, d'une grande forme de 360 mètres linéaires et de terre-pleins équipés. C'est au total 1500 mètres de quais que propose le site, ainsi que des bâtiments industrialo-tertiaires divisibles. Autant d'atouts qui font du Domaine d'Industries et d'Activités Maritimes l'avenir de la Haute Plaisance en Méditerranée.

Sur 35 hectares gardiennés 24h/24h, les entreprises s'installant sur le DIAM bénéficient d'équipements des plus performants existant déjà sur le site dont :