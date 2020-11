Le 24 novembre, au Sofitel Palm Beach de Marseille, journée conférence sur « le risque sismique sur la construction » organisée par l’association APRES BTP (association pathogénie réparation entretien des structures du BTP), qui réunit régulièrement compétences et savoirs autour des problèmes de durabilité et de réparation des bâtiments et ouvrages de génie civil.

Cette manifestation, devant l’importance de ce risque naturel, a reçu un fort soutien du Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (DIREN) et de la Région Provence Alpes Côte d’Azur, dont le président, Michel Vauzelle, assurera l’ouverture. Cet événement est dédié aux techniciens de la construction, professionnels et spécialistes de l’acte de bâtir (bureaux d’études, architectes, experts, maîtres d’ouvrages, entreprises…). Il abordera les thèmes sensibles et d’actualité, notamment de la réglementation, de l’impact sur les ouvrages et de l’expertise au regard de ce risque naturel. Contact inscription

Secrétariat APRES BTP : Eugénie Alaminos (tél : 04 91 90 32 01 ou e.alaminos@egcem.com).

Le programme et le bulletin d’inscription en ligne sur : www.lerm.fr

