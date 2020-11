Les applications des matériaux composites sont inépuisables. A Montreuil, 245 m d’égout ont été réhabilités avec une technique peu utilisée, la mise en place de coques préfabriquées en matériaux composites.

Deux cent quarante cinq mètres d’égout entre la Place François Mitterrand et la rue Ernest Savard, à Montreuil, présentaient d'importants signes de faiblesse. Le collecteur, construit en 1927, n’était plus étanche et nécessitait rapidement une intervention. La mairie avait le choix entre deux techniques, une classique projection de béton armé ou une solution novatrice consistant à mettre en place des coques en matériaux composites. C’est cette deuxième solution qui a été retenue, bien qu’elle soit 30% plus chère que la première.



Selon Benoît Collignon, du bureau de contrôle 3ABTP, «la réhabilitation par système de coques préfabriquées rétablit l’aspect structurant au réseau tout en limitant la réduction de section hydraulique». Les 245 m de coques en polyester, renforcés de fibres de verre (PRV), ont donc été fabriqués sur mesure par l’entreprise Hobas. Chaque élément, de 1 ou 1,5 m de longueur et 17 mm d’épaisseur, est conçu pour réduire au maximum l’espace annulaire entre la coque et le collecteur existant. La réduction de la section hydraulique est ainsi compensée par la surface d’écoulement ultra lisse des coques. Le fabricant préconise la prise en compte d’un coefficient de rugosité de 100, contre 80 pour un béton lisse. Les travaux de mise en œuvre ont été confiés aux sociétés Sade et Wise-Montcocol.



Dans le détail, l’opération commence par le curage et le nettoyage de l’ouvrage existant. On procède ensuite au «reprofilage» du radier béton, une phase essentielle pour faciliter la pose des coques. Ce n’est qu’après que les éléments préfabriqués seront descendus dans un puit d’accès avant d’être introduits dans le collecteur et calés au minimum en cinq points. Reste alors à procéder à l’injection dans le vide annulaire d’un coulis de ciment chargé de transmettre les charges statiques et dynamiques entre l’ancien ouvrage et la coque. Pour que l’injection soit efficace, plusieurs mesures sont prises. En effet, le collecteur étant en pente (5%), un anneau complet est réalisé tous les 10 m pour bloquer le coulis. L’injection est ensuite réalisée en trois passes afin de limiter la poussée du coulis sur la coque et donc les déformations. Tous les branchements sont rétablis à l’avancement avec la mise en place d’une manchette de raccordement. Très innovante, cette solution offre à la fois une mise en œuvre plus rapide et plus aisée ce qui compense en grande partie un coût plus important. Le montant total pour le réaménagement de 250 m d’égout est de 680.000 €, pour quatre mois de chantier. Un beau chantier techno dont le seul inconvénient vient cependant du fait que les principaux bénéficiaires, les habitants de Montreuil, ne verront jamais cette jolie pièce…

