Le champ de l’urbanisme mobilise des compétences multiples qui s’exercent dans des situations variées au sein de structures publiques (Etat et collectivités locales), para-publiques ou privées. Face à la complexité croissante des processus de production de l’urbanisme, il est fait appel à des capacités professionnelles de plus en plus pointues et diversifiées qui doivent travailler le plus souvent en équipe. C’est pourquoi le ministère de l’Equipement, des Transports, de l’Aménagement, du Territoire, du Tourisme et de la Mer, en liaison avec les ministères en charge du logement et de la culture, a décidé de lancer le Palmarès national des jeunes urbanistes.

Par ailleurs, une bonne lisibilité des différents champs de l’urbanisme est essentielle pour faciliter les dialogues entre professionnels et maîtres d’ouvrage. - Les objectifs majeurs du palmarès sont triples. Il s’agit de promouvoir des jeunes urbanistes exerçant dans le secteur public ou privé ; d’aider les maîtres d’ouvrage à repérer de jeunes professionnels au talent prometteur et de valoriser les travaux exemplaires dans les trois grands domaines de l’urbanisme que sont: l’urbanisme stratégique: Analyse stratégique, prospective, documents de planification, schémas de cohérence territoriale, plans locaux d’urbanisme, projets de territoire…

la conception urbaine: Projets urbains, projets de quartier neuf ou de renouvellement, urbain, conception d'espaces publics…

la conduite de projet: Montage, pilotage et gestion des projets à toutes les échelles, concertation avec la population et communication… - Les candidats doivent être âgés de moins de 45 ans pour une candidature individuelle ou d'une moyenne d'âge inférieure à 45 ans pour une équipe et avoir réalisé en France un travail d'urbaniste exemplaire qui s'inscrive dans un des trois grands domaines. Les dossiers doivent être présentés à la DRE de la Région où se situe l'essentiel des travaux appuyant la candidature. Par ailleurs un même candidat pourra déposer plusieurs dossiers différents. Le dossier décrira, outre ce travail, les autres travaux, études et réalisations effectués, ainsi que le parcours professionnel du candidat. Un jury régional opérera une première sélection. Le jury national animé par le Directeur général de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Construction (Ministère de l'Équipement) sera composé de représentants de la Direction de l'Architecture et du Patrimoine (Ministère de la Culture), d'élus locaux, d'urbanistes, de professionnels de l'aménagement, de journalistes et de représentants du milieu associatif. Il désignera une douzaine de lauréats. - L'annonce des résultats se fera à l'automne 2005 et donnera lieu à une cérémonie de remise jumelée avec celle du grand prix de l'urbanisme. Plus d'informations . ICI - Accéder au formulaire d'inscription : ICI

Redacteur