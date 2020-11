Le tunnel du Somport, ouvert après 15 ans de travaux, de polémiques et un coût de 255 millions d’euros, pourrait en fait n’être que le maillon intermédiaire d’un projet beaucoup plus imposant

L’inauguration le 17 janvier dernier du tunnel du Somport, au cœur des Pyrénées, ouvre la voie pour les régions transfrontalières à un désenclavement exceptionnel, attendu depuis plus d’un siècle des deux cotés du massif montagneux. Cette chance pour l’économie des régions de l’Europe du sud fait cependant figure d’échec cuisant pour les tenants d’une écologie radicale. Ceux-ci depuis 15 années, ont en effet combattu sans relâche l’ouvrage, usant parfois même de violence. Cet échec ne signe néanmoins pas la fin du combat des fondamentalistes verts. En effet, malgré ses prouesses techniques, l’actuel tunnel du Somport ne pourra pas supporter l’augmentation attendue du trafic marchandise dans les vingt prochaines années. Un nouvel ouvrage, plus long, pourrait ainsi dans une quinzaine d’année prendre le relais de l’ouvrage qui vient d’être inauguré. Avec ses 8,6 Km de long, le tunnel du Somport entre dans la catégorie des plus grands tunnels européens derrière le Fréjus (12,8 Km) et le Mont Blanc 11,6 km L’ouvrage, qui occupe 3 km en France et 6 km en Espagne, s’étend sur une largeur de 10,5 mètres et une hauteur de 4,55 mètres. Côté sécurité, 19 galeries le relient à l’ancien tunnel ferroviaire parallèle bâti au début du siècle. Ouvert jour et nuit et d’un accès gratuit, le tunnel du Somport peut recevoir sans engorgement 2 432 véhicules par jour dont 466 poids lourds. Les spécialistes s’accordent cependant sur le fait qu’à l’horizon 2025 ces chiffres seront depuis longtemps atteints et même dépassés.



Explosion des prévisons

Alors qu’en 1998, 84 millions de tonnes de marchandise ont traversé les Pyrénées, dont 54% par la route, les prévisions pour 2020 sont de 220 millions de tonnes. Un volume qui pourrait en outre être encore dépassé avec l’aboutissement du projet de tunnel reliant, sous le détroit de Gibraltar, l’Espagne au Maroc et par-delà, tout le continent africain. Face à ces chiffres, et à la concentration des voies de passages aux extrémités du massif, le projet TCP ( Traversée Centrale des Pyrénées) à été lancé. Ce projet porte sur la construction d’un tunnel ferroviaire d’une longueur de 40 kilomètres capable d’absorber 20 à 30% du fret marchandise. Le coût de cet ouvrage est estimé aujourd’hui à 5 milliards d’euros. Son ouverture est envisagée entre 2025, et 2030. Pour éviter une flambée spéculative le tracé exact de l’ouvrage n’est pas encore dévoilé. Dès qu’il sera connu, les autorités s’attendent cependant à une réaction vive des écologistes radicaux, rendus plus amers et combatifs par leur échec au Somport. Le dossier ne sera donc publié que lorsqu’il sera suffisamment abouti . Il laisse cependant et d’ores et déjà présager des développements très antagonistes.

Redacteur