"Vos mères vous ont peut-être dit que les phares sont là pour éclairer les océans. N'en croyez rien, ils sont là pour indiquer aux marins où ils sont" disait Eric Tabarly. "Car un marin perdu est un nauvragé en puissance..." ... Et s'ils croisent votre regard, dans cette époque estivale, passée pour beaucoup d'entre nous sur les rivages des océans, n'oubliez pas de saluer ces géants ...

Pour les dresser sur des rochers, il a fallu souvent braver des tempêtes et faire preuve d'une ingéniosité démesurée. Pour les construire, il a fallu parfois repenser les matériaux et pour les maintenir, il a fallu trouver des hommes capables d'y vivre.

Le phare le plus ancien au monde n'est pas connu. Le premier phare défini et documenté est le phare de l'île de Pharos devant Alexandrie. Détruit par un tremblement de terre au XIVème siècle, il fut bâti par l'architecte Sostrate au IIIème siècle avant Jésus Christ. Il était considéré comme l'une des 7 merveilles du monde. Construit en marbre blanc, sa hauteur atteignait près de 150 mètres. A son sommet étaient allumés des feux de bois dont les flammes étaient visibles à 50 kms. Mais s'il est le plus célèbre, il n'est pas le plus ancien.

D'après la mythologie Hercule aurait construit les tous premiers phares. Des tours à feux semblent avoir existé à l'entrée du détroit des Dardanelles: la tour de Sigée, et à l'entrée du Bosphore: la tour de Timée. Les Romains avaient aussi bâti des tours à feux comme ceux de l'île de Caprée, d'Ostie et de Ravenne au temps de l'empereur Claude . Dans la Gaule méridionale, les Romains édifièrent un phare à Fréjus et un autre à Marseille. Dans la Gaule septentrionale, les romains bâtirent la Tour d'Ordre de Boulogne. Elle fut construite vers l'an 40 par Caligula, puis fut restaurée par Charlemagne avant qu'elle ne s'écroule en 1644. La tour était de forme octogonale et se terminait par une lanterne voutée en maçonnerie. Les phares de cette époque étaient des tours à feux au sommet desquels brûlaient à l'air libre des feux de bois ou de charbon de terre. Plus tard ces foyers furent remplacés par des lampes à l'huile placés au centre d'un réflecteur sphérique .

Plus près de nous, le phare de Cordouan (à 10 kms en mer au large de la pointe de Grave), dont une première tour existait au XIVème siècle pendant l'occupation de la Guyenne par les anglais, tomba en ruine au XVIème siècle. Un nouveau phare fut lancé sous le règne d'Henri III , en 1584 , et construit par l'architecte Louis de Foix. Il fut achevé en 1610. Le foyer brûlait du charbon de terre. La lanterne était surmontée d'un cône renversé formant miroir un pour renvoyer la lumière. En 1789, on entreprit des travaux de transformation et on exhaussa la tour de 20 m, portant sa hauteur totale à 60 m au dessus des plus hautes mer .Cordouan est resté à ce jour une œuvre d'art de par son architecture élégante et sa construction finement ouvragée.

A la fin du 17 ème siècle, sous Louis XIV, furent aussi construit les phares de Chassiron à Oléron et des Baleines à l'île de Ré ( 1679 ) .

En Bretagne, la construction du premier phare fut celui du Stiff à Ouessant en 1695 par Vauban. Le phare était alors allumé avec du charbon de bois durant les nuits des 6 mois d'hiver. Le premier phare du Cap Fréhel fut construit à la même époque, puis vient celui de St Mathieu en 1740. La révolution de l'éclairage maritime apparaît à cette époque. Tout d'abord les réflecteurs sphériques furent remplacés par des réflecteurs paraboliques qui assurent le parallélisme des rayons lumineux réfléchis. En même temps fut mis au point la lampe Argand du nom de l'inventeur qui consistait à brûler l'huile sur une mèche circulaire avec une cheminée en verre améliorant ainsi la combustion de l'huile et évitant le dépôt de suie sur les réflecteurs. L'ingénieur Teulère fut le premier à essayer le système en 1790 au phare de Cordouan .

L'accroissement du trafic maritime et les enjeux commerciaux liés, accéléra les besoins. Au cours du XIXème siècle et début du XXème siècle, on vit apparaître des constructions plus délicates de phares isolés. Augustin Fresnel eut l'idée en 1819 de substituer de grandes lentilles en verre aux réflecteurs métalliques qui entraînaient une perte de lumière importante. Il mit au point sa lentille à échelons. Celle-ci comprend une lentille convexe entourée d'une série de couronnes concentriques de section triangulaire. Le montage des couronnes est réalisée de façon à ce que les rayons réfléchis soient parallèles à l'axe de la lentille centrale. L'ensemble du nouveau système donnait une puissance lumineuse 3 fois supérieure à celle obtenue avec les réflecteurs paraboliques. Le phare de Cordouan fut le premier à être équipé de ce dispositif en 1823. L'invention de Fresnel est toujours employée aujourd'hui à part quelques perfectionnements de détail. Une autre amélioration revenant à Fresnel est la rotation de l'appareil lenticulaire. Il remplaça les galets par une cuve remplie de mercure dans laquelle flotte l'appareil. Le système fut essayé en 1880 par l'ingénieur Bourdelles.

Après la deuxième guerre mondiale, de nombreux phares durent être reconstruits : Les Roches Douvres (1953) , Ploumanach , Cap Fréhel .

Une autre révolution est récemment intervenue dans l'éclairage maritime, c'est l'automatisation des phares qui fait suite à leur électrification. Le premier phare automatisé fut celui de Nividic à Ouessant en 1936. Il était alimenté en électricité par des câbles supportés par 2 tours construites entre le phare et Ouessant, soit 800 m. L'automatisation entraîne évidemment l'abandon du gardiennage des phares par les hommes.

Aujourd'hui, en Bretagne, seuls les phares de Kéréon, Sein et de l'Ile Vierge restent gardiennés. Espérons que cette révolution n'entravera pas la conservation de notre patrimoine maritime