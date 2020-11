Les travaux préalables à la construction du 37ème pont de Paris, une passerelle piétonne qui reliera le parc de Bercy rive droite et la Bibliothèque François Mitterrand rive gauche, ont commencé, a annoncé jeudi son architecte, l'Autrichien Dietmar Feichtinger.





La passerelle qui reliera en 2006 les XIIème et XIIIème arrondissements, sera donc le 37ème pont franchissant la Seine à Paris et le quatrième réservé aux piétons.

Le plus ancien est le Pont Neuf (1578) et le plus récent la passerelle Solférino, inaugurée entre les Tuileries et le Musée d'Orsay en 1999. Il est à noter que cinq sont classés monuments historiques: Pont Marie, Pont Neuf, Pont Royal, Alexandre III et Mirabeau et quatre autres sont inscrits à l'inventaire supplémentaire : Concorde, passerelle Debilly, Iena et Bir-Hakeim. C'est au pont de Bercy que la Seine est la plus large (105 mètres). Le plus court des ponts est - logiquement - le Petit Pont: 37 mètres seulement.

Ce 37ème pont de Paris, sera donc une passerelle sans piliers, vouée à la promenade. C'est un jeune architecte autrichien, Dietmar Feichtinger, 41 ans, formé à Graz, qui a dessiné cette passerelle piétonne, tout en courbes métalliques légères. Il a présenté jeudi, aux côtés de Denis Baupin, adjoint du maire de Paris chargé des Transports, les étapes des travaux qui aboutiront en juillet 2006 à l'inauguration du nouvel ouvrage d'art.

Il sera le trait d'union entre deux quartiers émergents de la capitale française: Paris-Rive gauche, qui germe autour de la Bibliothèque nationale de France (BNF) et a vocation à accueillir des dizaines de milliers d'étudiants, et Bercy qui se développe autour de son parc de 12 hectares.

La passerelle - la quatrième pour piétons à Paris, les autres franchissements de la Seine étant routiers ou ferroviaires - avait fait l'objet d'un concours international remporté dès 1999 par Feichtinger. Mais survint la même année la tempête du 26 décembre. Il y eut aussi les difficultés rencontrés à Londres par la passerelle du Millénaire, fermée sitôt mise en service pour cause d'oscillations imprévues, a rappelé M. Baupin.

Du coup, il a fallu reprendre tous les calculs, mener des essais minutieux en soufflerie, pour tester la résistance de la passerelle à des vents de 30 mètre/seconde et non plus 20 m/s.

Admirateur de Renzo Piano, un des deux pères du centre Pompidou, tenant d'une architecture qui fusionne structure et forme, Feichtinger a imaginé un pont sans piliers, constitué de deux arcs se séparant au centre du fleuve, pour former une "lentille" de 3,17 mètres de hauteur, et se rejoignant sur les deux rives. Il y aura deux cheminements, un en hauteur et l'autre près de l'eau, et deux accès sur chaque berge : un sur les quais bas et l'autre directement en haut des marches de la bibliothèque rive gauche ou sur la terrasse de Bercy rive droite.

Le milieu du pont se veut véritable "place" pouvant accueillir marchés ou expositions temporaires. L'ouvrage (26 millions d'euros) développera en tout une surface de 4.000 m2. Le platelage sera en chêne, dans un souci de développement durable, la ville bannissant désormais les bois exotiques, a souligné l'adjoint écologiste.

De même, la gigantesque "lentille" d'acier, construite en Alsace par l'entreprise Eiffel, sera acheminée sur le site par voie fluviale, sans doute en octobre 2005. Reste à trouver un nom à cet édifice appelé pour le moment "Bercy-Tolbiac". Vu sa légèreté et sa grâce, Baupin aimerait que le pont porte le nom d'une femme. Ce serait une première à Paris.