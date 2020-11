Au large de Dunkerque, la carcasse du roulier norvégien, Le Tricolor, gît par trente mètres de fond. Source de pollution, il a été décidé de le couper en tranches : un nouveau défit technologique.





Souvenez-vous. Le 12 décembre 2002, dans le détroit du Pas-de-Calais, à vingt milles de Dunkerque, le navire norvégien Tricolor était éperonné par le porte-conteneurs Kariba, et coulait en quelques minutes par 30 mètres de fond. Le Tricolor transportait 2 862 voitures de luxe et 77 conteneurs. Un balisage et une surveillance de la zone est rapidement mis en place. En vain. L’épave a été percutée trois fois : par un pétrolier turc et par des bateaux de Smit International chargés de pomper le fioul du Tricolor. Il devenait donc urgent de se débarrasser de cette épave. C’est alors qu’il fut décidé de découper le Tricolor en tranches. Après appel d’offres, c’est un consortium d’entreprises « Combinatie Berging Tricolor » qui remporta le marché. La technique retenue est celle du fil à couper le beurre : un câble d’acier diamanté, tendu entre deux plate-formes installées en mer. Cette technique a déjà été employée pour le découpage du sous-marin russe Koursk, sauf qu’ici, il s’agit de tronçonner un bâtiment de 49 792 tonnes. Un chantier monstrueux s’installe qui mobilise 200 personnes jour et nuit sur les deux plate-formes ancrées de part et d’autre de l’épave. Sur chacune d’elle ont été déposées deux grues géantes - Asian Hercules et Rambiz – destinée à remonter, au fur et à mesure, les morceaux de la carcasse. Le câble tranchant de 58 mm de diamètre, placé sous la coque, est actionné de bas en haut à partir des deux plate-formes. Huit tunnels ont été percés à cet effet dans le sable pour laisser passer le câble. Entamé le 22 juillet, le découpage de la première des neuf tranches, est terminé le jeudi 31 juillet. Le premier tronçon pèse à lui seul 3 000 tonnes. Placé sur une barge, il a été convoyé jusqu’au port belge de Zeebrugge. L’aventure continue qui va durer de deux à quatre mois suivant les conditions météo, pour un budget de quarante millions d’euros.

