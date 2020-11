Les rêves des architectes sont parfois difficiles à porter. Celui du toit du parc des Médias d’Offenburg, en Allemagne est un exemple du genre. Il a été réalisé grâce à l’étonnante ingéniosité du système de tours « Multiprop » de l’échafaudeur Peri.



Comment réaliser un ensemble de cinq toits en béton dont le design futuriste rend la mise en œuvre extrêmement complexe ? Tenir dans le vide le coffrage d’un toit de béton incurvé de plusieurs centaines de tonnes n’est en effet pas à la portée de n’importe quel opérateur. Pour répondre à ce problème, les maîtres d’œuvre du Parc des médias d’Offenburg ont donc fait appel au système d’étançons et d’étais Multiprop, de la société Peri. Ce système original repose sur une haute capacité portante, supérieure à 90 kN, tout en offrant l’accès à une très grande flexibilité, tant par ses qualités d’adaptation que dans sa réutilisation. En effet, ses éléments permettent une mise en oeuvre parfaite quelque soient les formes des dalles, même les plus complexes. Ils sont en outre conçus pour un montage rapide et aisé grâce notamment à un cadre placé indifféremment sur le fût intérieur et extérieur. Les coins de serrage imperdables viennent encore faciliter les choses.



En Allemagne, les cinq bâtiments quasi-identiques du Parc des Médias étaient disposés sur un arc de cercle de 108 m de rayon. Réalisés essentiellement en béton coulé, la mise en place de leurs toits représentait un véritable défi tant par leurs dimensions que par leurs courbes. Un cumul de paramètres où le jeu des forces, notamment horizontales, jouait également un très grand rôle. Pour corser le tout, les temps de coffrage étaient strictement délimités. Enfin, le caractère répétitif des structures impliquait de fait le réemploi du matériel de coffrage lors des différentes phases. Se posait alors le problème de la récupération des coffrages, des matériels de soutien et surtout, du coût et du délai liés aux opérations de montage et de démontage.



Les hommes de Peri, ont ainsi élevé 288 tours Multiprop afin de porter des tables de coffrage d’une surface record de 2.130 m2. Pour coffrer les dalles, à la fois courbes et trapézoïdales, il aura fallu créer des plates-formes intermédiaires de montage, constituées de tours gerbables (ST 100), Ce sont ces dernières qui caractérisent le système Multiprop. Un système techniquement irréprochable et dont le coût multiplie les économies. Chaque tour gerbable ST 100 mesurait 13,50 m de haut, de la dalle d'about en encorbellement. Au final, le système Multiprop aura fait gagner au moins trois semaines au chantier du Parc des Médias. Porter les toits les plus lourds dans les formes les plus singulières n’est déjà pas d’une grande évidence. Quand on y ajoute une flexibilité totale, un temps de montage réduit des deux tiers et, à la clef une économie conséquente, cela frise l’excellence…

