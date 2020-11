L'Angola refait surface deux ans après un des plus long conflit du territoire africain. Quinze jours après l'annonce d'un accord pour la création d’une compagnie d’électricité commune avec le Botswana, la République démocratique du Congo, la Namibie et l’Afrique du Sud, dotée d’un budget de 5 milliards de dollars et chargée de développer les faibles ressources en électricité de la région, l'Angola prévoit d'investir environ quatre milliards de dollars dans la reconstruction de ses chemins de fer, ainsi que dans la construction d'une nouvelle ligne ferroviaire.

"Le programme ferroviaire angolais ne comprend pas seulement la reconstruction des chemins de fer existants, mais aussi la construction d'une nouvelle ligne ferroviaire et de segments transversaux dans les 11 prochaines années, pour un coût évalué à environ quatre milliards de dollars", a déclaré le ministre. M. Brandao a fait cette annonce lors de son discours d'ouverture d'une Assemblée générale de l'Union africaine des chemins des fers (UAC) à Luanda. L'Angola compte trois lignes de chemin de fer partant de Luanda, Benguela et Moçamedes, totalisant 2.719 kilomètres. Mais à peine 852 km, soit 31,3%, sont actuellement utilisables en raison des destructions subies pendant la guerre civile qui a ravagé le pays, précise un document du ministère des Transports. Selon le document, des travaux notamment de déminage, de consolidation et de manutention, de reconstruction de ponts et de pontons, de réparation de gares, de rétablissement des systèmes de communications et de remplacement des traverses sont en cours sur les trois lignes.

