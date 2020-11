Matériau leader de la rénovation, le cuivre est la solution idéale pour le remplacement des canalisations en plomb, en réponse aux nouveaux seuils maximum autorisés dans l’eau potable.

Installées pour la plupart avant 1950, les canalisations en plomb ne permettent plus aujourd’hui de répondre aux nouvelles exigences de la réglementation sur l’eau potable : depuis le 25 décembre 2003, la teneur maximale en plomb dans les eaux destinées à la consommation humaine, fixée par décret, est passée de 50 à 25 microgrammes par litre d’eau. A compter de 2013, ce seuil sera de nouveau abaissé à 10 microgrammes par litre d’eau, imposant le remplacement intégral des canalisations en plomb.

Par ses caractéristiques techniques, sanitaires et environnementales, le cuivre est la solution idéale pour ce grand chantier de rénovation qui s’impose désormais.

Choisi par de nombreux professionnels, le cuivre est un des matériaux les plus utilisés en distribution sanitaire, dans toutes les applications du bâtiment : maisons individuelles, habitat collectif, secteur tertiaire, en neuf et en rénovation. Malléable, il offre une grande facilité de mise en œuvre et de façonnage.

Les installateurs apprécient ses qualités mécaniques indispensables pour les canalisations apparentes, sa fiabilité éprouvée (étanchéité aux gaz, imperméabilité aux agents extérieurs, etc.) et son esthétisme. Disponible en gros diamètres et bénéficiant d’un système de sertissage à froid, les tubes de cuivre s’adaptent à tous les chantiers.

Sa résistance à la corrosion, sa durabilité éprouvée et ses propriétés bactéricides, garantes d’une parfaite salubrité du réseau d’eau, en font également le matériau de référence pour l’usager. Le cuivre, matériau leader de la rénovation, est donc la réponse idéale aux cahiers des charges issus de la nouvelle réglementation.

Responsable du saturnisme, le plomb mobilise de plus en plus les pouvoirs publics, notamment sous l’impulsion des récentes directives européennes. En France, on compte encore 4 millions de branchements et environ 2 millions de réseaux intérieurs composés en tout ou partie de canalisations en plomb.

Pour plus d’informations sur le remplacement des canalisations en plomb par des canalisations en cuivre dans l’habitat, le Centre d’Information du Cuivre, Laitons et Alliages a publié une brochure dans laquelle il évoque les obligations, les questions et les solutions liées à ce remplacement.