Imaginez-vous… un WE en moto, (ou en voiture) avec sa tendre moitié(e) et Hop ! votre client découvre le terrain de ses rêves… Idéal pour un petit nid de campagne, ou pour une installation de retraite. Mais voilà, comme tout le monde, il veut tout, rapidement et tout de suite ! Il s'imagine déjà, plantant radis et salades, regardant ses semis devenir des chênes centenaires ! Et vous, vous êtes déjà en surbooking. Que faire ? le renvoyer gentiment ! et bien non ! En trois mois, vous pouvez désormais, livrer par camion le fruit de ses envies … et vive les escargots !

Le procédé serait unique en France et mériterait donc bien un article. Pour un délai de fabrication de 6 semaines, pour un modèle standard, les MAISONS MALIE sont livrés sur le dos d'un camion. Le problème reste évidemment le transport, d'où la deuxième idée géniale (cette fois-ci venant du fils du concepteur) de " l'usine à maison ". Concept qui sera présenté à Batimat 2005 et qui cherche des acquéreurs. Partant d'une idée simple et astucieuse, et fort d'un savoir faire dans la construction de maisons traditionnelles depuis 35 ans, les MAISONS MALIE ont innové puis réalisé toujours avec des matériaux traditionnels, (le béton) des habitations modulables, pré construites en usine et entièrement équipées, pour être transportées et implantées sur le terrain de votre choix Entièrement pré construites en usine, pour un prix moyen du m2 de 1000 € (clé en main) et suivant un procédé totalement inédit d'assemblage, les maisons sont bâties "étape par étape", en béton armé vibré identique à celui utilisé pour les ouvrages d'art (pont, viaduc...) sur des chaînes de construction à l'abri des intempéries et de l'humidité. Des équipes d'ouvriers des métiers du bâtiment : maçons, charpentiers, menuisiers, carreleurs, électriciens, peintres, montent le projet avec méthode et professionnalisme, additionné d'un auto-contrôle permanent ayant pour but d'éviter les malfaçons souvent coûteuses. Les travaux sont exécutés dans un délai fixé à l'avance : trois mois et demi maximum depuis l'obtention du permis de construire et du financement et la maison est prête à livrer par camion … Trois choix vous sont proposés : Prête à finir: Livraison de la maison hors d'eau et hors d'air avec sa toiture et toute la maçonnerie. Assistance technique garantie. Clés en mains : Vous vous réservez les finitions peintures, papiers peints, placards, cuisine... Prête à vivre : Livrée décorée avec tout le confort intérieur que vous pouvez souhaiter (cuisine équipée, penderies, revêtements muraux, lustrerie, décoration, etc...). Et puis, pratique comme argument de vente : Car si demain votre client souhaite de nouveau déménager, vous pouvez toujours expliquer à Madame qu'elle n'aura même plus de carton à faire ! J'ose aller plus loin, quand on sait que le local technique est livré sur des chenilles, peut être qu'il y a là, une solution de reconversion pour l'armée ? Génial ! J'adore ce métier ! Pour en savoir plus : www.maisons-malie.com

Redacteur