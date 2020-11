Au pays des légendes tous les rêves sont permis et les ingénieurs ne s'en privent pas. Ainsi, pour faire franchir aux péniches un dénivelé de 25 mètres ils ont rêvé d'un ascenseur. Comme rien n'est impossible, ils l'ont construit...





L'obstination est le propre des Ecossais. Entre Glasgow et Edimbourg, les deux voies navigables Union Canal et Forth and Clyde Canal vivaient depuis fort longtemps séparées l'une de l'autre par un dévers de 25 mètres. Cette rupture admise autrefois, était peu à peu devenue incompatible avec la productivité moderne des canaux. Il fallait donc réunir ces deux frères que seule l'altitude séparait. Mais une écluse de 25 mètres, ça n'existe pas. Néanmoins, en Ecosse, pays ou les légendes sont Reines, c'est toujours l'imagination qui ouvre la voie. Il a suffi aux ingénieurs de rêver un ascenseur de péniches pour qu'aussitôt ils se mettent au travail. C'est ainsi que le 24 mai dernier la reine d'Angleterre a inauguré à Falkirk le premier ascenseur à péniches. En fait, cet engin aussi curieux que gigantesque ne porte pas vraiment les péniches mais plutôt l'écluse elle-même.



Soulever une écluse…

Son principe repose sur l'immersion de containers portés par deux grandes roues de 35 mètres de diamètre. Les péniches entrent ainsi dans ces containers immergés ou elles restent en flottaison. Une fois les portes de ces immenses bacs fermés, ceux-ci sont élevés par les câbles actionnés par les roues. Les containers dans lesquels flottent les bateaux sont alors transférés dans le canal voisin. L'ascenseur est donc en réalité plus proche d'une une monumentale balançoire que d'un monte charge. Une balançoire d'un genre singulier puisque l'engin, dont le budget atteint 136 millions d'euros, peut déplacer tous les quart d'heures une charge de 600 tonnes. L'ouvrage qui semble tout droit sorti d'un roman de Jules Vernes, a été immédiatement plébiscité par les touristes. Aujourd'hui, des tours opérateurs réactifs ont même inclus la montée en péniche de Falkirk dans le circuit des visites locales au même titre que les châteaux pleins de fantômes. Les Ecossais qui s'y connaissent, disent que quand Jessy, le monstre du Lochness, a appris l'èvènement, il en est resté muet de jalousie et que depuis, très contrarié, il ne se montre plus...

