Des projets délirants, visionnaires, psychédéliques, utopiques. C’est l’angle choisi pour cette exposition dédiée aux fantasmes d’architectes. Et là, ils sont 120 à nous offrir leurs délires…

Regrouper en un seul lieu des civilisations rêvées ou encore des mondes utopiques. L’idée est bien britannique. Fantasy Architecture offre ce tour d’horizon extraordinaire jusqu’au 3 juillet à la Northern Gallery for Contemporary Art à Sunderland. Puis ensuite à Salford, Walsall et Preston jusqu’en 2005.

120 projets de 1770 à nos jours, réalisés par Inigo Jones, Joseph Paxton, Robert Adam, John Soane, Edwin Lutyens, etc., sont proposés. Des cités mouvantes d’Archigram en passant par les troublantes carceri d’invazione de Giovanni Battesti Paresi. ‹p› Une grande activité de construction a transformé le visage des villes de Grande-Bretagne, ces dix dernières années. Les projets conçus et non conçus sont passés de l’état de dessin à l’animation. Dans toutes les dimensions possibles et inimaginables grâce à l’informatique. Beaucoup d’entre eux restent de purs délires qui explorent l’âme de l’artiste.

L’exposition Fantasy Architecture imagine ce que le monde pourrait être aujourd’hui. A condition que les possibilités techniques, économiques, et les goûts d’avant aient été différents. Heureusement, ces merveilles de création restent à l’état de projets...

En savoir plus : Northem Gallery for Contemporary Art.