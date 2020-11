Parce que cette construction vieille de 74 ans, située près de l'autoroute la plus fréquentée de la ville, subissait les attaques continuelles du bruit et des gaz d'échappement, la décision a été prise par la ville de Shanghai, de la déplacer plutôt que de construire une nouvelle salle de concert, projet pourtant moins coûteux. Préserver l'architecture caractéristique et l'excellente acoustique du vieux bâtiment est une décision de pure "sagesse chinoise"

Construit pendant le boom de la construction que connut Shanghai au début du siècle dernier, l'ancien Nanking Theatre était un endroit de prédilection pour les films étrangers, c'était aussi l'un des rares édifices de cette époque conçu par un architecte chinois. Renommé pour son excellente acoustique, depuis 1959 le théâtre ouvrait ses portes aux orchestres symphoniques. Après son déménagement et sa rénovation, la vieille salle de concert accueillera à nouveau les orchestres.

Nom de code de ce projet comportant trois phases principales: "projet Mamouth"

Lever de 1,70 mètres l'ensemble du bâtiment au-dessus de ses fondations d'origine

Déplacer de 66,4 mètres l'ensemble du bâtiment de son emplacement actuel en direction du sud-est

Lever l'ensemble du bâtiment d'une hauteur additionnelle de 1,68 mètres, le descendre et l'installer sur sa nouvelle base

Avant d'entreprendre ce projet, les ingénieurs ont consacré sept mois à renforcer l'édifice et à recueillir des données se rapportant au système des forces internes. Durant toute l'opération de levage et de déplacement, divers outils de recueil des données et instruments ont enregistré chaque modification, millimètre par millimètre.

À cause de ses fondations hétérogènes et vu l'absence d'une plate-forme intégrée, l'édifice de 5800 tonnes était extrêmement difficile à soulever et à déplacer. Raison pour laquelle le music-hall fut placé sur un plateau en béton armé d'un poids de 1800 tonnes. Ce plateau aiderait à déplacer le bâtiment le long des pistes aménagées. De plus, l'extérieur et l'intérieur du bâtiment furent garnis d'armatures métalliques. Les conditions physiques préliminaires pour appliquer la technologie du système hydraulique intégré Enerpac de haute précision étaient en place.



La technologie du système hydraulique intégré Enerpac est largement reconnue dans l'industrie de l'hydraulique haute pression comme la technologie possédant le niveau le plus sophistiqué. L'ensemble du système utilisé pour le déplacement de la salle de concert comprend 59 vérins d'une capacité de 200 tonnes chacun et 4 grands groupes motopompe hydraulique, pouvant effectuer les mouvements de levage et de descente. Un système CLP commande et contrôle tous les mouvements.

L'édifice Shanghai Concert Hall complet a été soulevé en seulement 6 jours à la hauteur prescrite de 1,7 mètres en avril 2003.

Le déplacement en direction du sud-est sur les pistes en béton spécialement construites, se déroula sans à-coups et ne prit que 12 jours. Comme les pistes ne pouvaient supporter le poids de la salle de concert que pendant approximativement une dizaine de jours, dix vérins hydrauliques de forte capacité furent installés sous le bâtiment pour absorber la contrainte.



Le premier jour le bâtiment a avancé de 40 centimètres et durant les premiers cinq jours la distance totale parcourue n'a été que de 3,5 mètres. Les jours suivants cependant sa vitesse a atteint 2 mètres par heure et la plus longue distance couverte en un seul jour a été de 16,5 mètres.

Le système hydraulique intégré et le système CPL de haute technologie ont été utilisés pour contrôler tous les processus et tous les mouvements, assurant ainsi la sécurité et la précision du déplacement.

Arrivé sur le nouveau site, l'édifice a encore été soulevé de 1,68 mètre de façon à pouvoir couler les nouvelles fondations destinées à le supporter.

Maintenant, que le projet a été exécuté, le personnel technique s'emploie à apporter des améliorations à la salle de concert, à faire de cette vieille salle un endroit digne du XXIe siècle. La scène sera élargie et de nouveaux sous-sols seront construits. Début 2004 le vieux mais nouveau Shanghai Concert Hall a rouvert ses portes au public.

