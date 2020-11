Généralement, c'est au printemps que l'on prend ce genre de décisions : "se remettre en beauté". Mais, comme me faisait remarquer ma boulangère, "vous savez que les saisons sont toutes détraquées. La preuve, la canicule qu'on attendait en juillet a mis deux mois de plus, pour arriver !" ... Espérons qu'avec leur nouveau Look, les Eurostars n'auront pas autant de retard !

Le programme de remise à neuf est complet :- Une remise à neuf pour les 27 trains Eurostar- Pour la première fois à bord, des prises électriques aux normes britanniques et européennes- Encore plus de confort en première classe avec des appuie-têtes beaucoup plus larges

Un investissement d’environ £ 25 millions

Eurostar, le train à grande vitesse qui relie la France et la Belgique à la Grande Bretagne, a dévoilé aujourd’hui le nouvel intérieur de ses trains et offre ainsi encore plus de confort à ces passagers. Les 27 trains composant la flotte Eurostar seront entièrement rénovés au cours des 12 prochains mois. Cette rénovation a représenté un investissement d’environ 25 millions de livres sterling soit environ 38 millions d’euros.

En première classe : encore plus de confort

En première classe, la priorité a été donnée à la création d’un environnement propice au travail des voyageurs d’affaires avec en quelque sorte le prolongement du lieu de travail avec un espace agréable pour travailler. Toutes les voitures de la première classe disposent de nouveaux sièges avec un nouveau système d’inclinaison, de nouvelles tables ainsi que de nouvelles lampes de table, des prises électriques pour les ordinateurs portables et les téléphones mobiles et des nouveaux oreillers sur les repose-têtes, permettant aux passagers de se relaxer confortablement.~

Paul Charles, Directeur de la Communication d’Eurostar, a déclaré :

"Pour les voyageurs d’affaires, Eurostar devient une sorte de bureau en déplacement. Vous disposez d’un large espace pour travailler tranquillement, vous pouvez recharger votre ordinateur portable et utiliser votre temps de la manière la plus productive possible. Nos trains rénovés prouvent qu’il est possible de travailler confortablement tout en voyageant."

Les deux voitures bar ont également subi un changement de look, avec des nouveaux panneaux imitation bois sur chaque côté du wagon, un nouveau revêtement de sol, un nouveau comptoir ainsi que des nouveaux dessus de tables.

Les toilettes ont été entièrement rénovées avec une tonalité de couleur argent. (ça j'adore !)

Plus d’espace pour les bagages

Les voitures de la seconde classe ont une nouvelle moquette, des housses pour les appuie-têtes en cuir et un espace bagage supplémentaire en raison de la suppression de certains sièges. Chaque train dispose désormais de 750 sièges. Deux voitures en seconde classe ont également des prises électriques.

Paul Charles a ajouté : "Eurostar a conçu ses nouveaux intérieurs pour accentuer la liberté de mouvement au cours du voyage. Vous pouvez vous reposer, vous promener ou encore travailler comme vous le souhaitez. Aucune restriction ! Pas de ceinture de sécurité qui vous retienne, pas d’obligation de rester assis pour cause de turbulences."

Ce travail de rénovation est mené par le nouvel atelier de la SNCF à Helemmes, près de Lille (France). Depuis trois ans, une équipe de design en interne, composée d’experts d’Eurostar et de la SNCF, travaille sur ce projet.

Pour plus d’informations sur Eurostar, n’hésitez pas à visiter le site internet d’Eurostar : www.eurostar.com