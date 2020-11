A l’occasion de l’extension du musée Champollion, la ville de Figeac offre au découvreur des hiéroglyphes un hommage monumental. La façade de sa maison natale sera en effet habillée d’un rideau de cuivre gravée de toutes les écritures du monde, librement inspiré de la légendaire pierre de Rosette.

Jean-François Champollion, déchiffreur des hiéroglyphes, est né à Figeac dans le Lot en 1790. Après avoir suivi des études au lycée de Grenoble, il poursuit ses travaux d'histoire, de linguistique et de philologie, en s'appuyant sur l'étude de nombreuses langues et écritures du Moyen-Orient comme l’arabe, l’ hébreu, le copte, l’ araméen, le sanskrit, le persan ou encore l’éthiopien. Dire qu’il est un Lettré serait un euphémisme pour un homme dont l’esprit détenait une connaissance si approfondie des langues les plus anciennes des civilisations antiques.

Embarqué dans le corps expéditionnaire de Napoléon lors de sa conquête de l’Egypte, il découvre en 1822, grâce à l’examen approfondi d’une pierre dite «de Rosette», où des textes sont gravés en plusieurs alphabets, le secret inviolé de l’énigmatique écriture égyptienne. Malheureusement, le savant n’aura pas l’occasion de poursuivre longtemps ses recherches. La mort l'emporte le 3 mars 1832 à l’âge de 41 ans, laissant à son frère Jacques Joseph le soin de publier ses notes de travail et tous les documents qu'il avait rassemblés pendant ses dernières années.

En 1986, Figeac sa ville natale décide de faire l’acquisition de la maison natale du savant. Elle y installe alors un musée d'égyptologie. Le musée Champollion présente ainsi des collections de natures diverses qui évoquent la vie et l'œuvre du chercheur à travers ses manuscrits, ses éditions originales et son environnement. Le site offre aussi l’accès à des antiquités égyptiennes ayant trait en particuliers aux sujets qui fascinaient Champollion notamment l'histoire des écritures et celle des dieux et des rites funéraires de l'Egypte ancienne. Cette collection à la fois riche et sélective attire chaque année un nombre toujours grandissant de visiteurs.

C’est cette fréquentation importante qui conduit aujourd’hui la ville à agrandir le musée et à le doter d’une personnalité plus forte et plus évocatrice. Alors qu’à quelques pas de là l’artiste américain Joseph Kosuth a créé la " Place des Ecritures ", dont le sol est occupé par une immense pierre de Rosette en granit noir, c’est bientôt la façade complète du musée Champollion qui rendra hommage au maître de l’écriture égyptienne. Face à la place Champollion ou se situe l’entrée du musée, à 1,5 mètre en retrait de la façade originelle percée de vastes ouvertures, une feuille de cuivre insérée entre deux épaisseurs de verre va habiller l’immeuble d’un carré lumineux de 15 mètres de coté. Sur ce gigantesque rideau de cuivre sera gravé le millier de caractères qui forme le socle des langues du monde entier. Le centre de Figeac, entre la place des écritures avec son sol en pierre de Rosette, et la maison natale du savant, devrait ainsi devenir le lieu emblématique de l’écriture. Une écriture qui s’offrira alors aux visiteurs comme un trait d’union sans fin de l’antiquité à nos jours. Un hommage à la fois unique et somptueux au découvreur de l’un des chaînons manquants les plus importants de l’Histoire.