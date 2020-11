Chez les organisateurs de JO d’Athènes on se préparait à des explications embrouillées. Mais le miracle aura lieu. Le toit phénoménal du stade olympique devrait contre toute attente être achevé à temps. Une performance qui vaudra peut-être aux constructeurs la première médaille des jeux.



"Je suis vraiment confiant. Si nous continuons au même rythme, le stade sera achevé fin juin et il sera à notre disposition pour les aménagements olympiques", a déclaré à la presse le président de la commission de coordination du CIO pour les Jeux d'Athènes, Denis Oswald. "Je suis très impressionné par la manière dont les travaux ont avancé ces trois dernières semaines", a ajouté M. Oswald, dont la dernière visite datait de fin mars. Cette déclaration intervient quelques jours avant que ne soient glissées à leur place définitive les deux arches métalliques qui devront supporter le toit en verre et en métal conçu par l'architecte espagnol Santiago Calatrava.



Ces arches géantes pèsent plusieurs milliers de tonnes et s'élèvent à 300 m de hauteur. Elles vont être déplacées sur des rails, sur une distance d'environ 70 m. Si cette opération est menée à bien sans problème, l'ensemble du stade et ses aménagements seront prêts fin juillet, à peine deux semaines avant la cérémonie d'ouverture des Jeux et conformément au dernier calendrier rendu public fin mars. Incroyable, quand on se souvient que le CIO a fait part à de multiples reprises de son inquiétude sur les retards pris par les travaux... Apparemment, ses craintes ont été apaisées le 28 mars avec la couverture du vélodrome, également conçu par Calatrava.



Au chapitre sécurité, M. Oswald a exclu que les retards pris dans les travaux compromettent la sécurisation de l'installation. "Cela n'est pas un problème (...), tout ce qui est requis pour la sécurité sera en place et aura été testé" pour les Jeux, a-t-il affirmé. A l'issue d'une réunion avec M. Oswald et d'autres ministres avant la visite du stade, le ministre des Transports, Michalis Liapis, avait par ailleurs réaffirmé que le train de banlieue et le tramway seraient "livrés à temps", ce que personne ne croyait vraiment. En matière de télécommunications, "nous accélérons les ouvrages pour qu'ils soient livrés à temps et garantir une impeccable couverture télévisée des Jeux", a-t-il ajouté. Enfin ! Tout sera prêt pour accueillir les Jeux dans les meilleures conditions. Et le ministre d’ajouter, « ne pensons plus aux bâtiments et laissons la place au sport ». Une façon d’éloigner le marathon de problèmes qui dure depuis 7 années autour du chantier.

Redacteur