PRIMAGAZ, première société privée française à avoir obtenu le statut d'opérateur gazier dès mars 2003, vient de signer son 1000ème site canalisé et compte plus de 10 000 clients raccordés en France.

En dépit d'une nouvelle réglementation du métier du gaz et de l'ouverture du marché de l¹énergie, la situation des régions non desservies par les réseaux publics reste peu évoquée : pourtant, plus de 25.000 communes françaises (représentant 8% de la population) sont concernées. La plupart de ces communes ont des projets d'aménagement leur permettant d¹accueillir des familles désireuses d¹accéder à la propriété et qui font le choix de vivre en maison individuelle.

Les derniers obstacles juridiques étant maintenant levés, PRIMAGAZ a fait le choix d'apporter partout en France des services comparables à ceux du gaz naturel, notamment pour tous ces nouveaux projets de lotissements issus d¹initiatives privées, publiques ou conjointes.

PRIMAGAZ propose un réseau autonome de gaz propane de taille adaptée à chaque situation et assorti d'une facturation au compteur. Comme pour les réseaux de gaz de ville, les clients n¹ont plus à se soucier des problèmes d¹approvisionnement, ils bénéficient d¹un abonnement, d¹une facturation au compteur et profitent ainsi dans les meilleures conditions, du confort du gaz propane.

Des offres et des services personnalisés:

PRIMAGAZ a mis en place une gamme d¹offres et de services déclinés autour du gaz propane en réseau, adaptés à différents modes de vie et d¹habitat :

- PRIMALOTISSEMENT : une offre étudiée pour convenir au plus grand nombre de consommateurs, idéale dans le cadre de lotissements, de programmes immobiliers de moyenne ou plus grande importance.

- PRIMACOMPTEUR : une offre destinée aux petits ensembles d'habitations, un micro-réseau disposant de compteurs individuels (jusqu'à 10 logements) reliés à un point de stockage, une solution énergie particulièrement bien adaptée aux régions où la construction de lotissement n'est pas possible, par manque de place.

- PRIMACONFORT : tous les avantages du gaz en réseau adapté au particulier en maison individuelle. Il dispose du propane au compteur, avec une facturation à la consommation.

Avec le gaz propane en réseau, PRIMAGAZ, fidèle à son engagement de distribuer une énergie de proximité, respectueuse de l'environnement et disponible partout, participe à l¹aménagement énergétique du territoire, tout en gardant sa vocation d'optimiser le confort quotidien des utilisateurs et leur budget énergie.