L’adage dit que "qui peut le plus peut le moins". Alors que se creuse sous les Alpes l’un des plus long tunnel jamais percé en France, à Paris, sous les boulevards de la ville, un tunnelier prend position pour ouvrir ce qui sera sans doute le plus petit tunnel de France.

L’engin parait surdimensionné face à la modestie de l’objectif. Le tunnelier à air comprimé de CSM Bessac vient en effet de quitter le chantier du Syctom à Issy les Moulineaux pour rejoindre celui des lignes de tramway sur les boulevards des Maréchaux à Paris. Un déplacement d’envergure pour quelques simples tours. L’engin doit en effet limiter son intervention à un modeste tube de 27 mètres. La construction de ce tunnel s’inscrit en l’occurrence dans la déviation des réseaux d’eau en préambule à l’aménagement des lignes de tramway. Deux raisons justifient la venue d’un tel engin pour un ouvrage si modeste. D’une part le planning très serré du chantier et d’autre part la nature dégradée des sols. De fait, quand les lignes de tramway seront en fonction il sera difficile, voire impossible, d’ouvrir les rues lors d’une intervention sur les différents réseaux souterrains. Le choix de la SAGEP maître d’ouvrage des réseaux parisiens, s’est donc porté sur la réalisation de voies souterraines destinées à recevoir les différentes canalisations. En l’occurrence, le tunnel creusé par le tunnelier à air comprimé sera une galerie de 27 mètres de long et d’un diamètre de 2,90 mètres, à l’intérieur de laquelle vont être installées quatre canalisations en acier dont les diamètres iront de 900 à 1100 mm. On est certes loin des 53 Km du tunnel entre Lyon et Turin qui, au coeur des Alpes, avance à un rythme soutenu. Ainsi la France, dont l’opération transalpine constituera le record d’une des plus longues galeries d’Europe, pourra aussi se prévaloir d'un autre record du même type, celui du plus petit tunnel.

Redacteur