Christophe Rebaudo nommé PDG de Schindler France

Schindler annonce la nomination de Christophe Rebaudo à la présidence de sa filiale française. Ingénieur de formation et fort de 19 ans d’expérience au sein du groupe, il est nommé à la tête de l’entreprise à un moment charnière pour la mobilité urbaine.

Christophe Rebaudo a été nommé PDG de Schindler France depuis le 1er juillet 2025. Cette nomination s’inscrit dans la continuité du projet d’entreprise, qui vise à améliorer la qualité de vie en environnement urbain grâce à des solutions de mobilité verticale durable, adaptées à tous types de bâtiments.

Une expérience de près de 20 ans au sein du groupe

Diplômé de Centrale Méditerranée et titulaire d’un master en management industriel international de HEC, Christophe Rebaudo dispose d’un parcours riche au sein du groupe Schindler. Il y a occupé plusieurs postes à responsabilités opérationnelles et stratégiques depuis 2007, dont celui de directeur des opérations France de 2020 à 2022. Depuis trois ans, il dirigeait les activités du groupe en Belgique et au Luxembourg.

Cette expérience multisite, conjuguée à une fine connaissance du réseau d’agences, lui permet d’allier vision stratégique et ancrage terrain, un atout essentiel pour accompagner les grandes transitions du secteur.

« C’est une grande fierté pour moi de prendre la direction de Schindler en France à un moment clé pour notre secteur », déclare Christophe Rebaudo. « Notre industrie fait face à des enjeux majeurs : accessibilité, performance énergétique des bâtiments, rénovation des infrastructures. Avec nos équipes, nous avons les atouts pour y répondre : un savoir-faire technique reconnu, des produits et services innovants et connectés, des équipes engagées et un fort ancrage territorial », explique le nouvel homme fort de Schindler France.

À son nouveau poste, Christophe Rebaudo entend mener différents combats, avec certains à mener en priorité, précise-t-il : « Ma priorité sera de renforcer notre engagement en matière de durabilité, d’accélérer la rénovation du parc existant, et d’accompagner nos clients dans la transformation de leurs équipements, pour des villes plus accessibles, plus sûres et plus responsables ».

Avec cette nomination, Schindler entend consolider sa position sur le marché français, dans un contexte où la mobilité verticale devient un enjeu clé des politiques de rénovation et d’accessibilité des bâtiments.

Par Jérémy Leduc

Photo de Une : Schindler France