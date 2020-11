Présentées à Metz et dans certaines communes de l’agglomération depuis l’hiver dernier, les propositions des six architectes finalistes du concours de la première antenne décentralisée du Centre Pompidou, sont à nouveau rassemblées dans un tout autre contexte, et complétées des nombreuses phases préalables.

Leur présentation au Centre Pompidou est l’occasion d’une nouvelle exposition, du 30 juin au 4 octobre 2004.

Le concours :

Le 9 janvier 2003, le Centre Pompidou et la ville de Metz annonçaient la décision, en accord avec le Ministère de la culture et de la communication, de l'implantation à Metz de la première antenne décentralisée du Centre. Le 27 mai, un jury international sélectionnait six équipes parmi les 157 dossiers de candidatures reçus. Le 26 novembre 2003, le jury s'est à nouveau réuni, sous la présidence de M. Jean-Marie Rausch, maire de Metz. Composé d'un collège d'élus de la communauté d'agglomération de Metz Métropole, d'un collège de personnalités qualifiées, parmi lesquelles M. Bruno Racine, Président du Centre Pompidou et d'un collège d'architectes dont Sir Richard Rogers (l'un des architectes du Centre Pompidou), le jury a désigné les lauréats.

L'exposition :

Au centre d’un espace circulaire, six tables identiques et parallèles sont consacrées à chaque candidat selon l’ordre alphabétique des pseudonymes utilisés lors du concours pour garantir l’anonymat. Seul le projet lauréat se distingue par l’intégration de la maquette dans celle du site. Sur trois cimaises en arc de cercle sont reproduites des photographies du site où s’implantera le Centre Pompidou-Metz, tel que les architectes l’ont vu avant de travailler sur le projet.

Ce panorama du terrain et de la ville de Metz offre au visiteur une meilleure compréhension des différentes propositions en permettant de les contextualiser et de les replacer "in situ". Chaque table s’organise de la même manière, la maquette du projet d’un côté, une banque de données de l’autre, et les études développées au centre du plateau.

Sur ce plateau sont présentés en fonction des méthodes de travail des équipes, les maquettes d’étude, dessins, croquis, images de synthèse, échantillons, carnets de croquis... La banque de données rassemble d’une part les conditions du concours (liste des candidats, composition du jury, site, programme, décisions, analyse technique, maître d’ouvrage, questions-réponses, surface...) et d’autre part la genèse des projets à travers une très large sélection d’études et de maquettes 3D.

Une fois traversé le panorama, les panneaux du concours sont accrochés toujours par ordre alphabétique sur les cimaises, accompagnés des rapports de présentation détaillés. Ils se composent des documents graphiques demandés et rendus pour le concours (plan de situation, plan-masse, coupes, perspectives, façades, plans des différents niveaux...).

Chaque proposition des architectes est complétée par un court entretien qui apporte un éclairage supplémentaire sur les projets. Filmés dans leurs agences, les architectes répondent à neuf questions identiques posées par le commissaire de l’exposition.

Complétant la présentation du concours, un wall paper montrant le projet urbain du Quartier de l'Amphithéâtre, dont Nicolas Michelin, architecte-urbaniste est le maître d'oeuvre, propose une visite virtuelle du site tel qu'il sera en 2007 à l'ouverture du Centre Pompidou-Metz.

L’exposition Concours international d’architecture du Centre Pompidou-Metz sera appelée à voyager dans différentes villes de France et d’Europe après sa présentation à Paris.