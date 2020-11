Partir à pied dans la ville rose... de la basilique Saint Sernin à la Maison de l'Inquisition, où Saint Dominique créa pour lutter contre l'hérésie, l'ordre des Frères prêcheurs, devenu ensuite l'ordre des Dominicains, est une promenade dans le temps et encore dans l'histoire... Après les Châteaux, nids d'aigle, laissez vos pas, vous mener dans l'architecture du Moyen âge...

Votre flânerie médiévale débute par une plaque commémorative sur les actuelles allées Jules Guesde. "Ici, Durant le siège de Toulouse, au cours de la croisade contre les albigeois, Simon de Montfort trouva la mort en 1218"... et une description de la cause de sa mort sans indulgence, pour celui qui fut l'ennemi juré des "Parfaits".

Descendez ensuite vers la place du Parlement où au XIIème siècle, la rue de l'Inquisition sillonnait entre les habitations. Au numéro 7, la maison de Pierre Seilhan fut donnée à l'ordre des frères prêcheurs, futur ordre Dominicain.

Quelques pas plus loin, Place du Salin, le temple protestant était la prison inquisitoriale. A l'extrémité de la rue du Languedoc, la rue Croix Baragnon où se tient au 15, la plus belle façade médiévale de Toulouse .

Continuez votre ballade vers la rue du Taur. Là s'élève la tour de Maurand, intégrée dans le bâtiment. Cette tour était l'hôtel particulier de Pierre de Maurand, qui convaincu d'hérésie, périt lui aussi sur un bûcher en 1178.

Plus loin, Saint Sernin s'offre à vous, joyau de l'art roman. Construite à partir de 1080, elle fut une étape incontournable pour les pèlerins en route vers Saint Jacques de Compostelle. Visitez la crypte supérieure et le reliquaire de Saint saturnin, et la crypte inférieure avec ses statuts des six apôtres en bois polychrome.

La cathédrale Saint-Etienne juxtapose curieusement une nef gothique méridionale à un chœur dans l’esprit du gothique du Nord. La partie méridionale a un vaisseau unique en briques et peu d’ouvertures. Le chœur entouré d’un déambulatoire à chapelles rayonnantes présente une élévation caractéristique : grandes arcades, triforium et fenêtres hautes. A partir du XIVe siècle, les Augustins s’installent au cœur de la ville et l’église de leur couvent reste un très bel exemple de l’ampleur des volumes du gothique méridional.



Achevez votre périple par les bords de la Garonne. Du quai des Lombards, à la hauteur de l'hôtel Dieu, une arche s'avance au dessus de l'eau vestige du pont de la Daurade. Au commencement du Xll° siècle (1130-1140) est attestée l'existence de l'Hôpital Sainte-Marie de la Daurade, sur la rive gauche de la Garonne, en face de l'église et du couvent de la Daurade, tous deux sur la rive droite du fleuve. Le pont qui permet d'y accéder est le pont neuf de la Daurade, construit après l'Hôpital Sainte-Marie (entre 1153 et 1179). Une porte fortifiée le termine rive gauche. Il servira pendant presque cinq siècles et sera en 1636 emporté par une inondation.

Cette arche posée est la dernière image de cette période médiévale cruciale, où la ville rose se transforma en ville sanglante.