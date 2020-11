Le Metropolitan Museum de New York possède la plus belle collection d'art islamique conservée sur le continent américain. Pour répondre aux exigences d'une muséographie nouvelle, le département d'art islamique du Metropolitan Museum a fermé ses salles en décembre 2003. Le Louvre, fort de l'excellence de ses liens avec son partenaire new-yorkais, accueille, à partir de la fin du mois d'avril, un ensemble d'une trentaine d'œuvres au sein des salles du département des Arts de l'Islam.

Dans la première salle, dédiée aux fouilles de Suse (sud-ouest de l'Iran), sera présentée une sélection d'objets archéologiques provenant du site de Nishapur en Iran oriental. Lieu de fouilles menées par le Metropolitan à la fin des années 1930 et dans les années 1940, Nishapur a livré un riche matériel (décor architectural, céramique, bronze, verre…) qui entretient, du IXe au XIe siècle, des liens étroits avec la culture qui se diffuse dans l'ensemble de l'Empire islamique et qui trouve une de ses expressions à Suse.

Au gré du parcours sont exposées des œuvres remarquables des collections du Metropolitan, dont un rare plat à l'aigle signé par le grand céramiste Muslim (Égypte, Xe-XIe siècle), des carreaux lustrés produits dans le royaume nasride de Grenade (Espagne, XIVe siècle), une céramique iranienne médiévale qui illustrent les liens étroits avec l'art du livre, des objets de métal, jalons dans l'art de l'incrustation (aiguière, Iran, XIIe siècle ; brûle-parfum, Égypte, XIVe siècle ; encrier, Iran, XVIe siècle), des éléments de décors architecturaux (Iran, 1455. Inde, fin du XVIe siècle).

La pièce la plus spectaculaire est sans conteste le grand bol de verre à décor émaillé et doré, produit dans un atelier syrien au XIIIe siècle. C'est un magnifique exemple de la technique du verre à décor polychrome d'émail et d'or qui naît dans l'Orient islamique à la fin du XIIe siècle. L'œuvre est présentée à côté d'un des chefs-d'œuvre de la collection du Louvre, le grand vase de métal réalisé pour un sultan égyptien au milieu du XIIIe siècle, et issu des collections du pape Urbain VIII Barberini.

Les objets présentés sont issus de l'ensemble du monde islamique, de l'Espagne à l'Inde et couvrent une période allant des premiers siècles jusqu'à l'apogée des grands empires modernes.

L’affiche de l’exposition reproduit une des pièces présentées. La coupe nommée Bahram Gûr et Azadeh qui relate un récit du “livre des rois” de Ferdowsi et des sept princesses” écrit par le poète persan Nezami ; Bahram Gûr, roi de l’Iran Sassanide, figure célèbre est accompagné, sur sa monture, lors d’une chasse, par une jeune femme, musicienne, du nom de Fitneh ou Azadeh, qui lui lance des défis impossibles, celui-ci doit, d’une seule flèche, transpercer la patte et l’oreille, d’une gazelle au moment ou celle-ci se grattera l’oreille. Bien sûr, le roi réussit l’exploit, mais la gazelle meurt. La jeune femme faisant alors remarquer qu’il s’agit d’un meurtre, se voit immédiatement jetée à terre par le Roi, et meurt piétinée par son chameau.



Ces oeuvres, qui couvrent une période allant du IXe siècle de notre ère jusqu’à l’apogée des grands empires modernes, sont présentées dans les salles du Louvre dédiés à aux Arts d’Islam. D’ici cinq ans et selon le souhait exprimé par le président de la République, les collections du nouveau département des Arts de l’Islam (créé par décret le 1er août 2003) seront dotées de nouveaux espaces d’exposition aménagés dans la cour Visconti du Palais du Louvre sur près de 3000 m2

Cet aménagement futur à fait l’objet d’une étude de faisabilité par le cabinet londonien Ove Arup. Un concours international d’architecture sera lancé d’ici la fin de l’année 2004. l’inauguration de ces nouveaux espaces étant programmée en janvier 2009.

Exposition Musée du Louvre

Entresol Aile Richelieu : département des Arts de l’Islam.

A partir du 30 avril 2004