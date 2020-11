Rubens était un maître de la couleur. A l’occasion de la fête de la culture qui mobilise la ville de Lille pendant toute l’année 2004, trente peintres sont réunis autour d'un hommage d'exception à l’artiste. Un hommage parrainé par le fabricant Forbo qui, à cette occasion, présente Marmoléum, une nouvelle collection dont l'esthétique évoque les œuvres aux couleurs sophistiquées du peintre flamand.

La couleur est indémodable, elle est l'expression de la vie. C'est pour marquer ce postulat que le fabricant de sols Forbo a souhaité devenir partenaire d'un hommage rendu par la ville de Lille au peintre Rubens au sein d'une exposition baptisée " Rubens contre Poussin, la querelle du coloris dans la peinture française à la fin du XVIIème siècle ". Ce n'est pas la première fois, loin s'en faut, que Rubens créé l'évènement. La " querelle du coloris " naît en effet en France dans les années 1670. A l'époque, les artistes de l'Académie royale de peinture et de sculpture débattent avec passion des mérites respectifs de Nicolas Poussin, maître du dessin, et de Pierre-Paul Rubens, maître de la couleur. Roger de Piles, peintre à ses heures et diplomate, conseille utilement les collectionneurs et porte la querelle sur le devant de la scène.

L'exposition lilloise est donc l'occasion de confronter pour la première fois des œuvres des années 1680-1715 venues des plus prestigieuses collections françaises et étrangères. Autour des chefs-d'œuvre de Nicolas Poussin et de Pierre-Paul Rubens, des tableaux de Charles Le Brun, Antoine Coypel, Jean Jouvenet, Charles de la Fosse, Nicolas de Largillière dévoilent les valeurs picturales de la fin du règne de Louis XIV, annonciatrices du sensualisme du XVIIIe siècle. Révélateurs de ces nouvelles valeurs, les tableaux de nu, les portraits et les natures mortes développent pleinement la dimension sensible et sensuelle, plutôt qu'intellectuelle, de la peinture.

En devenant partenaire de cette magnifique exposition, l'entreprise Forbo a souhaité souligner l'importance qu'elle attribue à la création. Le fabricant Forbo a en effet profité de cette occasion pour présenter une inédite et singulière collection de linoléum conçue pour lui par le plasticien hollandais Peter Struycken: le Marmoléum Colorfull Greys. Cette collection doit son nom au concept de fascination des couleurs qui constitue l'idée forte du plasticien : "associer des couleurs afin qu'elles se transforment en un gris aux couleurs vives lorsqu'on les mélanges, tout en faisant en sorte que chacune soit identifiable". Sur cette idée, Marmoléum Colorfull Greys forme une mosaïque harmonieusement équilibrée de six motifs "Marmoléum" marbrés uniques et de six coloris unis assortis. Les douze couleurs délivrent le même taux de saturation conférant ainsi à la collection une parfaite homogénéité. La collection Marmoléum s'offre à sa façon comme un jeu aux architectes et aux décorateurs, afin qu'ils rivalisent d'astuces pour donner naissance à des résultats surprenants.

Au-delà de son singulier potentiel artistique, cette nouvelle collection constitue un revêtement de sol naturel, résistant, élégant et polyvalent qui répond aux critères des matières premières durables et renouvelables. Forbo dans ce domaine à su, par ses créations, se tailler une place de choix puisqu'il occupe 60% du marché du linoléum. Ce revêtement, né sous une dominante populaire, s'est doté au fil des ans, à coups d'innovation et de progrès, des lettres de noblesse propres aux revêtements de référence. Un support pour lequel Rubens lui-même, n'aurait peut-être pas hésité à conjuguer les couleurs, au risque de déclencher une autre noble querelle d'artistes…