Permettre aux zones peu urbanisées d'accéder à l'Internet haut débit, c'est le but du projet européen Capanina. Utiliser des dirigeables, des montgolfières ou des avions automatiques situés dans la stratosphère à 20kms d'altitude permettrait de relayer le haut débit vers les 20 millions de foyers européens qui n'y ont pas accès.

Le projet européen Capanina teste l'utilisation de plates-formes aériennes situées dans la stratosphère pour diffuser le haut débit vers les zones peu urbanisées. Une solution qui serait plus économique que le satellite et tout aussi efficace. Actuellement des chercheurs européens étudient cette possibilité.

Selon la Fondation Internet Nouvelle Génération : "Le débit entre le sol et les plates-formes aériennes pourrait atteindre 120 Mb/s. Fonctionnant grâce à des piles à combustible emmagasinant l'énergie solaire, les aéronefs décriraient des cercles autour d'un point fixe et couvriraient au sol une zone de 60 kilomètres de diamètre. Le service pourrait être rendu à des utilisateurs fixes, ou à des voyageurs assis dans un train". Le projet Capanina rassemble quatorze partenaires : de l'université de New York au Josef Stefan Institute (Slovénie) en passant pas le Centre suisse d'électronique et de microtechnique et le National Institute of Information and Communications Technology (Japon). Il bénéficie également de subventions de l'Union Européenne.

Capanina surfe sur les traces d'HeliNet, un projet de recherche similaire mené entre 2000 et 2003. Les premiers tests grandeur nature devraient avoir lieu cet été, mais sa véritable mise en oeuvre ne devrait pas voir le jour avant fin 2007