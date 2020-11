Que j'aime ce Paris, quand il se veut respectueux de ces monuments. Préserver nos passages couverts, c'est aussi rendre hommage à l'ancêtre de nos galeries marchandes. A une époque où elles étaient encore à visage humain. Et tant pis pour Céline et sa description si sombre dans "Mort à crédit" et le baptise "passage des Beresinas"

Paris veut préserver la vie et l'architecture de ses passages couverts, forme urbaine apparue au XVIIIème siècle et qui a connu son âge d'or au XIXème, avant de péricliter. Typiques de la première moitié du XIXème, les passages couverts bordés de boutiques protégeaient de la pluie et des chevaux à une époque où les trottoirs n'existaient pas.

Sandrine Mazetier, adjointe (PS) de la mairie chargé du Patrimoine, a exposé mercredi le dispositif - diagnostic, conseils architecturaux, subventions - mis en place pour faire renaître cette "ville dans la ville", série de galeries qui traversent des îlots bâtis, surmontées d'une verrière, et mêlant habitations et boutiques. C'est dans la capitale française qu'a été inventé le passage couvert (le premier ouvre en 1780), imité en Europe, notamment à Londres ou Milan.

Le principe: une circulation centrale entre deux rangées de vitrines, des logements en étages. Précurseur du grand magasin, version occidentale du souk, le passage couvert permettait aux élégantes de faire des achats sans crotter leurs robes dans les rues boueuses.

C'est sous la Restauration et à l'orée du Second empire qu'il fit florès à Paris, a souligné l'architecte Jean-Michel Cathelinot, expert ès galeries auprès de la mairie. Près de la moitié ont été détruits. Certains des survivants ont retrouvé une vie luxueuse (galeries Vivienne ou Vérot Dodat, dans le IIème arrondissement). Mais beaucoup végètent, avec une rapide rotation d'enseignes. D'autres ont perdu leurs beaux sols en mosaïque, leurs décors muraux ou leurs arcades, à l'occasion de chantiers peu respectueux de leur forme.

Urgence Il y avait urgence, selon Mme Mazetier, à imaginer un système d'aides et d'incitations adapté à leur statut complexe: ce sont des ensembles de co-propriétés privées, soumises à de servitudes de passage. La mairie a donc lancé un processus de diagnostic très étoffé, croisant le regard d'architectes, d'historiens, d'économistes....

Douze galeries en ont fait l'objet. Six sites ont été décrétés prioritaires, dont le passage du Ponceau, visité mercredi par Mme Mazetier et des élus du IIème, endommagé par un incendie récent. La ville a aussi pris en charge les prescriptions architecturales qui guideront les travaux à engager. Elle travaille à mettre autour d'une même table toutes les copropriétés (jusqu'à 50 par galeries), syndics ou locataires.

Son ambition: restaurer les sites dans leur vérité historique mais sans en faire des musées et sans nuire à leur vie et leur activité. Elle propose aussi de subventionner les travaux (jusqu'à 12% du montant) et a dégagé une enveloppe globale de 80.000 euros en 2004, 125.000 pour les années qui suivent. La Ville s'engage aussi à mieux faire connaître les passages couverts et à améliorer leurs accès. En contrepartie, elle négocie avec les copropriétés une ouverture accrue de ces galeries, dont certaines restent parfois fermées le week-end.