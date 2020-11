Il faut se promener une fois dans les rues des villes du sud de l’Espagne, pour comprendre toute la richesse culturelle et architecturale de ce pays, qui a su intégrer au fil de l’histoire l’ensemble des influences méditerranéennes. La période moderniste avec le Gaudi et le mouvement Catalan n’échappe pas à ce particularisme, comme le montre ce chef d'œuvre d’art Nouveau qu’est le «Mercado de Colon» de Valence.

Localisé à la limite du vieux centre de la ville, il est un des premiers monuments architecturaux de Valence. Conçu en 1916, par l'architecte urbaniste Francisco Mora, influencé à l'époque par le mouvement moderniste Catalan, le bâtiment a été le marché du centre ville, jusqu'en 1985, date à laquelle il sera fermé du fait de sa trop grande dégradation et de l'instabilité de ses structures.

La municipalité de la ville de Valence a conçu un plan pour sauver le bâtiment et pour revitaliser simultanément le secteur en présentant de nouvelles activités dans l'espace du marché et en abordant le déficit aigu de stationnement dans cette zone. Ce travail a dû être entrepris sans démanteler le monument et en intégrant ces services supplémentaires. Le résultat est surprenant et la rénovation historique et unique.

Le bâtiment s'ouvre, de part et d'autre, sur deux façades maçonnées, aux voûtes triomphales ornementées et colorées. A l'intérieur, avec sa structure de toit élégante en fonte, la lumière reste libre, renvoyée par une lucarne centrale et des vasistas ouverts. Le marché couvre un grand espace linéaire divisé en trois compartiments.

Le projet a mélanger des techniques diverses pour désoser et ensuite stabiliser, au niveau du sol, la structure historique. Les trois niveaux de sous-sol créés entièrement, sont réservés dorénavent au stationnement. Le premier niveau a été réadapté aux besoins modernes des espaces commerciaux (Primeurs, produits frais, poissons, salaisons, etc…).

Ce travail surprenant, pour une activité commerciale et culturelle retrouvée, a déjà été récompensé par une mention spécial lors de la IIème édition du concours des carreaux d'Espagne, pour la qualité du travail de restauration de la façade principale, avec des carreaux céramiques de Azulejos Sanchis.

A voir donc, rapidement lors de vos prochains séjours... et ne pas oublier d'y acheter du jambon "pata negra"