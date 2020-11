Largement utilisé au Japon, aux Etats-Unis ou en Grande Bretagne l’acier restait en France un oublié de la construction résidentielle. Styltech, avec le MOA, lui ouvre une nouvelle voie. Retour sur l’arrivée remarquée de la construction métallique dans le résidentiel.





Pour emmener l’acier vers la résidence il fallait que les sidérurgistes prennent l’initiative. C’est ce qu’il ont fait en 2001 en offrant à Styltech filiale commune de Sollac et Cockerill Sambre un budget de huit millions d’euros afin d’ouvrir à la construction métallique la voie du résidentiel. En 2002, ce fut au tour du bureau d’études Building and Constructions Support créé par Arcelor de se joindre à la même croisade et de convaincre les Maîtres d’ouvrages du secteur public d’adopter l’acier pour ses qualités écologiques et sa souplesse de mise en œuvre.

Au regard des marchés qui s’ouvrent depuis deux ans à Syltech et Building and Construction Support la mission semble en passe d’être réussie. L’inauguration le 16 juin dernier à Vitry sur Orne (Moselle) d’une maison MOA à structure d’acier vient en effet souligner la percée remarquée de la construction métallique. L’ossature d’acier outre son caractère durable et renouvelable permet un assemblage préliminaire en atelier, loin des intempéries du chantier. Outre l’ossature, les cloisons, les murs extérieurs et les planchers sont aussi en métal et montés en atelier. L’ensemble, lors de son assemblage sur site, offre un coût équivalent aux constructions classiques mais permet en revanche une rapidité de réalisation qui génère de très grandes économies.

Il n’est pas étonnant que les premiers programmes de maisons MOA soient nés dans les régions originelles des sidérurgistes. Dès 2001 c’est la Wallonie et le Conseil régional de Lorraine qui ont ouvert le banc avec un premier programme de 300 bâtiments résidentiels, représentant 180 logements côté français et 120 côté Belge. Si les promoteurs de Styltech ont du initialement lutter contre les habitudes et les idées préconçues, ils ont désormais convaincus les architectes régionaux.

La construction MOA offre en effet à coût identique des surfaces habitables supérieures de 5%. Réalisée à partir des produits plats de la sidérurgie, elle ne fait pas appel à l’eau, ne génère aucun déchet de chantier et offre un recyclage complet. Sa double isolation, intérieure et extérieure offre également, selon Pierre Bourrier le Vice Président de Construction Arcelor, une économie de 50% des charges hivernales. Désormais reconnu par les professionnels du bâtiment, Styltech a reçu pour le MOA le prix de l’innovation Batimat en 1995. Dix ans plus tard sa technologie s’impose en Lorraine avant de gagner d’autres régions et d’autres pays.