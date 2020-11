Les atouts environnementaux de l'acier dans le domaine de la construction sont multiples. Ces atouts ont tout naturellement un impact sur le plan social et économique. D'où une étroite imbrication entre ces trois aspects du développement durable pour l'acier dans la construction .

Un kilogramme d'acier, qui est pourtant un concentré de technologie et de savoir-faire, c'est en moyenne un prix équivalent à celui d'une baguette de pain !

Les fils d'acier qui constituent la carcasse radiale des pneus, s'ils avaient deux millimètres de diamètre , seraient capables de soulever une charge d' une tonne !

Si on construisait aujourd'hui une réplique de la vénérable Tour Eiffel en ayant recours aux aciers nouveaux, elle serait trois à quatre fois plus légère !

Le tablier du Viaduc de Millau , qui sera en 2005 le plus haut pont du monde, représente 36 000 tonnes d'acier. Si on avait choisi de le réaliser en béton, il aurait pesé 120 000 tonnes.

Les aciers utilisés dans les centrales nucléaires sont étudiés pour résister à plus de 300 degrés sous 200 atmosphères pendant plus de 40 ans !

Une tranche de quelques micromètres de résine prise entre deux parements d'acier donne une tôle qui divise le bruit par 30 !

Grâce aux progrès sur les tôles revêtues, les carrosseries automobiles peuvent être garanties 12 ans contre la corrosion !

Plus de 90 % de l'eau utilisée pour la fabrication d'une tonne d'acier est recyclée !

700 tonnes d'acier sont recyclées chaque minute dans le monde !

En seulement un quart de siècle, entre 1975 et 2000, l'épaisseur de l'acier pour fabriquer les boîtes-boisson est passée de 0,33 à 0,23 mm ! Ce qui, au final (une fois l'emboutissage terminé), donne des boîtes dont l'épaisseur de paroi n'excède pas les 0,07 mm !



Ainsi, saviez-vous que ?

Des atouts sur le plan environnemental

Une production et une mise en oeuvre écologiques

L'acier est issu du fer, un des éléments les plus abondants de notre planète. En moins de 50 ans, la consommation d'énergie nécessaire pour sa fabrication a chuté de plus de 50 %, les émissions de CO 2 ont été réduites de moitié et la diffusion de poussière a diminué de plus de 90 %. Dans la sidérurgie les eaux usées sont systématiquement épurées. Grâce au recyclage de ces eaux épurées, les consommations d’eau à la tonne d’acier sont en constante diminution. Les co-produits résultants de la production de l’acier sont pratiquement tous réutilisés. Les laitiers, par exemple, peuvent être transformés en ciment et éviter l’extraction de millions de tonnes de calcaire. Ils peuvent aussi être utilisés comme ballast, etc.

Recyclabilité :

L'acier est l'un des matériaux les plus recyclés au monde. Par ses vertus magnétiques, que l'on ne retrouve chez aucun autre matériau, l'acier se trie en effet très facilement parmi tous les déchets et ordures ménagères. Il peut être recyclé indéfiniment, à 100 %, sans rien perdre de ses qualités. Les ferrailles représentent ainsi plus de 50 % des matières premières de la production européenne d'acier.

Dans le domaine de la construction, il est facile de déconstruire les bâtiments en acier et de recycler leurs composants. Les constructions acier en fin de vie ne nécessitent pas de démolition. Elles se laissent démonter facilement, en toute sécurité et proprement, puis, éventuellement, remonter ailleurs. Il s'agit d'une déconstruction sélective, qui évite bruit, poussières et autres nuisances préjudiciables à l'environnement local.

Cette solution a fait ses preuves dans des édifices historiques comme les Halles de Baltard à Paris mais aussi dans des constructions récentes telles que les parkings. Les coûts du démontage et de la reconstruction sont en général inférieurs à ceux d'une nouvelle construction. Enfin, les composants en acier peuvent dans certains cas être réutilisés, comme les palplanches qui font d'ailleurs l'objet d'un marché de location.

Propreté des chantiers Contrairement au béton, l'acier se caractérise par des chantiers propres car :

• la construction acier est sèche, par opposition à la filière dite « humide ».

• la plus grande partie de la construction acier s'effectue en atelier (85 %). Seul l'assemblage est réalisé in situ (15 % du temps de construction). Une proportion qui s'inverse pour le béton. De ce fait, les chantiers se déroulent proprement et rapidement. Les produits peuvent être livrés en temps voulu pour le montage, limitant les besoins de stockage sur le site. Dans les centres-villes, les voies publiques adjacentes sont moins encombrées et la circulation n'est pas perturbée, ce qui réduit sensiblement le bruit.

• une réalisation en acier nécessite beaucoup moins d'allées et venues de camions sur le chantier, donc moins de déchets inertes et moins de pollution de l'air.

• par sa légèreté, l'acier autorise des fondations réduites. Les chantiers sont ainsi plus silencieux, sans déchets, propres, secs et sans poussières.

Facilité d'entretien

Les aciers pour construction peuvent être livrés revêtus de peintures qui facilitent leur nettoyage et augmentent leur résistance à la corrosion. Les aciers émaillés, par exemple, sont très faciles à nettoyer et anti-tag.

Un matériau qui se marie bien avec son environnement

De par ses propriétés mécaniques élevées (résistance, rigidité...) l'acier autorise des structures légères et fines très utilisées en association avec le verre, des transparences qui favorisent la lumière naturelle et la pénétration du soleil... d'où une moindre consommation d'électricité et un meilleur respect de la planète

Ce type de construction s'intègre harmonieusement dans la nature, respecte le patrimoine bâti avec lequel il compose à merveille et offre des possibilités esthétiques et créatives illimitées : grands espaces, vastes portées, formes originales...

Des atouts sur le plan social

Confort et sécurité durant les chantiers

La construction en acier implique la mise en oeuvre de produits semi-finis fabriqués en usine. Les chantiers sont ainsi plus agréables pour les intervenants et minimisent la gêne pour le voisinage.

Par ailleurs, la brièveté du temps d'intervention in situ favorise la sécurité des intervenants : moins de risques d'accident, car moins de travail en hauteur, moins de transports, moins d'exposition aux intempéries... Les conditions de travail sur site sont également plus agréables du fait que les chantiers sont propres et secs (rapidement hors eau et hors air).

Dans la construction du tablier du viaduc de Millau, par exemple, seuls 4% du temps de travail correspondent à des interventions en hauteur, d'où des risques moindres et des conditions de travail plus faciles.

Confort durant l'utilisation des bâtiments

Les structures acier, par leur légèreté et leur finesse, font la part belle aux parties vitrées, donc à la lumière, privilégiant l'éclairage naturel. D'où un meilleur de confort de travail ou de vie .

Les constructions en acier peuvent être facilement agrandies ou transformées et adaptées à de nouveaux besoins. Dans les logements, par exemple, l'acier permet de réaliser des adjonctions, des balcons en saillie, de nouvelles cages d'escalier. Ces mesures de modernisation les rendent non seulement plus attrayants mais permettent aussi d'améliorer la qualité de l'habitat et de modifier ou d'agrandir avantageusement l'espace de vie.

Grâce notamment aux systèmes de panneaux sandwich (une couche de polymère entre deux parements d'acier), l'acier offre enfin une excellente isolation acoustique et thermique .

Des atouts sur le plan économique

Gain de temps : rapidité d’exécution

La mise en œuvre des constructions acier est rapide : la préfabrication des éléments en atelier raccourcit les délais de construction, le temps de montage est court.

Economie d’entretien

Les constructions acier sont durables. Témoin en est la Tour Eiffel, par exemple, qui à raison d’une séance de peinture tous les sept ans, porte fièrement ses 115 ans et s’apprête à franchir allègrement les siècles à venir. On connaît ainsi aujourd’hui de multiples façons de protéger l’acier de la corrosion, par revêtements métalliques ou peintures.

Economie de matière

La résistance mécanique de l’acier réduit la quantité de matériau nécessaire, à performance et sécurité égales. Dans l’ancien immeuble de France Soir, à Paris, le choix d’aciers à haute limite d’élasticité a permis de diviser la section des poteaux de soutien par 8. Là où un poteau de béton occupe 25 dm2 au sol, un poteau en acier HLE en occupe 3.

Pour l’immeuble de France Soir on a ainsi libéré 100 m2, grâce aux poteaux de soutien en acier HLE. Citons encore l’exemple du tablier du viaduc de Millau : Si l’on avait choisi la solution béton, il en aurait fallu 120 000 tonnes, contre seulement 36 000 tonnes d’acier nécessaires pour la solution retenue.

Economie d’eau et d’énergie

Une étude comparative d’analyse du cycle de vie d’un bâtiment de logements en acier par rapport au béton a montré qu’une économie de 41% de la consommation d’eau était réalisée dans la phase de construction. Les structures acier et verre favorisent l’éclairage naturel, donc l’économie d’électricité. La conception d’édifices en acier facilite l’exploitation de facteurs très favorables au bilan énergétique du bâtiment, telle l’isolation par l’extérieur.