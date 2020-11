Le Séminaire International sur la Gestion du Patrimoine Méditerranéen Partagé (ISMARMED), coordonné par l'IRD, s'est tenu du 29 au 31 mars à Alexandrie (Égypte). "Quand on se promène dans les rues d'Alexandrie, d 'Alep, de Damas, de Beyrouth ou de Casablanca, on a l 'impression parfois d'être à Paris, à Rome ou à Naples. On se rend compte de l 'impact des échanges culturels qui ont eu lieu dans le bassin méditerranéen.

La sauvegarde de ce patrimoine commun pourrait contribuer à forger et à renforcer l 'identité méditerranéenne: c'est en ces termes que Galila El Kadi, architecte et urbaniste au Caire, chercheuse à l 'IRD, (Institut de Recherche pour le Développement) résume son attachement à l 'architecture méditerranéenne des XIXe et XXe siècles.

Un patrimoine qu 'elle espère promouvoir grâce au Séminaire International sur la Gestion du Patrimoine Méditerranéen Partagé (ISMARMED), tenu à la Bibliotheca Alexandrina (Alexandrie, Égypte), et dont elle assure le secrétariat général.



Du 19 au 20 avril, à l’occasion du 10ème anniversaire des accords de Barcelone, (la signature d’un accord d’association entre l’Union Européenne et l’Egypte) et dans le contexte international touchant le Proche-Orient, l’IRD et le Centre d’Études Européennes de la Faculté d’Économie et de Sciences Politiques (Université du Caire) organisent un autre colloque international intitulé : « Le Partenariat Euro-Méditerranéen Dix Ans Après Barcelone ».

Ce colloque sera tenu aussi au Caire et réunira des spécialistes des relations Euro-Méditerranéennes de plusieurs disciplines (Sciences Politiques, Economie, Géopolitique) ainsi que des acteurs du partenariat (Union Européenne, Société civile, Administration). Il fera le point sur les relations Euro-Méditerranéennes et dressera un bilan principalement économique des accords de Barcelone mais évoquera également ses trois volets fondamentaux ainsi que les logiques géopolitiques qui sous-tendent l’action de l’Europe.

L’accent sera tout particulièrement mis sur la mesure des impacts réels et observés dans les pays concernés au cours des dix dernières années, ce qui contribuera à enrichir les perspectives prospectives habituelles. Les débats et travaux ne porteront pas seulement sur l’Egypte, mais aussi sur les autres pays impliqués dans les accords de Barcelone et notamment ceux qui, comme la Tunisie et le Maroc ont déjà une expérience plus avancée dans la mise en oeuvre des accords d’association.

L’accent sera mis sur la dimension comparative et l’intérêt que peut représenter l’expérience acquise d’autres pays. Il est enfin important de situer le processus de Barcelone dans l’ensemble des modalités du partenariat Euro-Méditerranéen (Politiques des Etats-membres, relations régionales ) et en comparaison avec l’action des Etats-Unis dans la région.