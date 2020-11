Il n’y a pas un jour où nous ne trouvons pas dans nos mails, nos courriers, dans les dépêches qui nous arrivent de notre secteur, de quoi faire des articles sur la démarche HQE ou sur un problème d’environnement. S’agit-il donc d’un phénomène de mode ? D’une prise de conscience réelle ? La question se pose t’elle vraiment en ces termes. Car quelque soit la réponse qu’on lui donne : la fin justifie les moyens !

Lorsque l’on sait que le bâtiment consomme 50% des ressources naturelles, 40% de l’énergie, 16% de l’eau et génère 25% des gaz à effet de serre, on peut comprendre cette mobilisation citoyenne de l’ensemble de la profession. Et quelque soit ce qui la motive, le résultat ne pourra que freiner l’impact de la construction sur l’environnement.

L’AIMCC, l’association des Industriels de la Construction, produit sur son site (www.aimcc.org) les fameux FDES (les FDES servent à traiter la cible n° 2 des 14 cibles de la HQE®). Preuve s’il en est que la profession fait plus que s’y intéresser. Car sans des produits adaptés, la démarche elle-même n’existerait pas.

De la fenêtre avec le label PEFC (Certification européenne attestant d’une exploitation forestière maîtrisée et préservée) de chez Huet - JH Industries à la brique Monomur, en passant par les vitrages isolants ou l’isolant en laine minérale, les industriels du secteur innovent donc dans ce domaine. Et c’est à nous, consommateurs, d’en faire aussi nos produits de préférence.

Une de nos lectrices, nous faisait remarquer suite à l’article sur les assises HQE : « que le volet "HQE" d'une construction fait partie aujourd'hui d'une DEMARCHE. Et que le résultat d’une démarche ne semblait pas pour elle aboutir à un label »

Hors, c’est bien d’un label dont’il s’agit ! Label d’une vie plus saine qui intègre aussi la notion de santé tant à la mise en oeuvre des matériaux qu’à l’occupation des lieux.

Si cette démarche à un surcoût immédiat, il faut bien voir que dans le temps, ne serait-ce qu’en coût énergétique, les économies générées sont largement supérieures à la dépense initiale. Sans compter, la notion de pérennité des matériaux ! Car le syndrome de l’amiante et des conséquences de son interdiction devrait peser pour tous dans la décision des choix de matériaux ! Car qui nous dit que demain, seuls, les produits HQE devront être en œuvre dans nos logements collectifs ou individuels ?

Phénomène de mode ou prise de conscience réelle ? Je vous laisse y répondre mais la question valait bien un article !